Rund 30 Bäume im Laatzener Stadtgebiet sind in den vergangenen zwei Dürresommern der Trockenheit zum Opfer gefallen. Mehr als 100 Bäume zeigen laut Stadtsprecher Matthias Brinkmann außerdem deutliche Trockenheitsschäden. Die meisten davon seien bereits so weit vorgeschädigt, dass sie ebenfalls nicht überleben werden. „Das ganze Ausmaß ist noch nicht absehbar, da viele Bäume erst nach einigen Jahren deutliche Schäden zeigen“, erläutert Brinkmann.

Um weitere Bäume vor dem Vertrocknen zu schützen, testet das Team Grünflächen gemeinsam mit dem Betriebshof jetzt ein neues Bewässerungssystem. Dabei sind 500 Bäume im Park der Sinne und an der Marktstraße mit Wassersäcken ausgestattet worden. Diese geben über einen Zeitraum von mindestens acht Stunden kontinuierlich Wasser an die Pflanzen ab. Die Wassersäcke werden vom Betriebshof aufgefüllt.

In den Säcken ist das Wasser vor Verdunstung geschützt und hält den Boden gleichmäßig feucht. Insgesamt fasst ein Sack etwa 60 Liter Wasser. Kleine Löcher sorgen dafür, dass sein Inhalt direkt an den Wurzelbereich der Bäume gelangt. „Wie viele Wassersäcke ein Baum benötigt, hängt von seiner jeweiligen Größe ab“, sagt Ilka Hanenkamp-Ley vom Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit. Dabei könnten die einzelnen Wassersäcke per Reißverschluss miteinander verbunden werden.

400 Säcke schützen Baumraritäten im Park der Sinne

400 der Wassersäcke sollen die teils seltenen Bäume im Park der Sinne schützen, 100 weitere wurden entlang der Marktstraße angebracht und helfen dort, die Bäume bei anhaltender Trockenheit mit ausreichend Wasser zu versorgen.

„Nach zwei trockenen Sommern und auch mit der Prognose auf anhaltende Trockenheit für dieses Jahr, sehen wir in den Wassersäcken eine gute Lösung, um unsere Baumraritäten sowie weitere Bäume im Park der Sinne gegen Trockenheit zu schützen“, sagt Sven Achtermann, Teamleiter des Teams Grünflächen. Mit den Wassersäcken hätten andere Städte wie Hildesheim bereits sehr gute Erfahrungen gemacht. In den Vorjahren mussten Betriebshofmitarbeiter die Bäume per Schlauch wässern – ein zeitaufwändiges Verfahren.

„Die Methode ist ein guter Schutz für die stark vorgeschädigten Bäume, die wir bereits im gesamten Stadtgebiet vorfinden“, erläutert Stadtrat Axel Grüning. Dabei betrachte die Stadt die Maßnahme als sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz.

Ist der Test erfolgreich, werden weitere Säcke angeschafft

Gekostet haben die 500 Wassersäcke rund 10.000 Euro. Damit fährt die Stadt wesentlich günstiger, als wenn sie alle wegen der Trockenheit beschädigten und eingegangenen Bäume ersetzen würde. Denn schon eine neue noch kleine Linde mit einem Stammumfang von 18 bis 20 Zentimeter – das entspricht in etwa der Spannweite vom kleinen Finger bis zum Daumen – kostet die Stadt laut Brinkmann 287 Euro.

Erfüllen die Wassersäcke ihren Dienst und schützen die Bäume tatsächlich nachhaltig vor dem Vertrocknen, will die Stadt im nächsten Jahr weitere davon anschaffen. Zusätzlich läuft jedoch auch die normale Bewässerung des Betriebshofs weiter.

Von Stephanie Zerm