Rethen

Fahrgäste der Stadtbahnlinie 2 müssen sich von Montag, 23. August, an auf eine Änderungen einstellen. Von dem Tag an ab etwa 9 Uhr halten bis voraussichtlich Mitte Oktober keinen Bahnen mehr an der Haltestelle Rethen/Steinfeld. Die Stadtbahnstation entfällt ersatzlos. Grund sind vorbereitende Arbeiten für den Hochbahnsteig.

Als Alternative empfiehlt die Üstra, die rund 500 Meter entfernte Nachbarhaltestelle Rethen/Nord oder die etwa 600 Meter entfernte Haltestelle Laatzen/Ginsterweg zu nutzen. Fahrgäste in den Stadtbahnen werden per Ansage über den Ausfall der Haltestelle Rethen/Steinfeld informiert.

Der neue Hochbahnsteig ist voraussichtlich im Sommer 2022 fertig und ermöglich dann einen barrierefreien Ein- und Ausstieg in die Linie 2.

Von Astrid Köhler