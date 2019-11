Hildesheim

Der Kampf gegen Unrecht kann bis zur Selbstaufgabe führen. So ergeht es auch der namensgebenden Hauptfigur in Heinrich von Kleists Novelle Michael Kohlhaas. Das Theater für Niedersachsen (TfN) bringt das Drama „ Michael Kohlhaas“ nach einer Novelle von Heinrich von Kleist ab Sonnabend, 23. November, erneut im Hildesheimer Stadttheater auf die Bühne.

Kleists Novelle aus dem Jahre 1810 handelt von dem Rosshändler Michael Kohlhaas, der sich mit seinen beiden besten Pferden auf eine Reise nach Sachsen begibt. An der Grenze wird er aufgefordert, seinen Passierschein vorzuzeigen. Kohlhaas verpflichtet sich, den Schein in Dresden nachzulösen. Allerdings muss er dafür seine beiden Pferde als Pfand hinterlassen. In Dresden angekommen erfährt er, dass ein Passierschein gar nicht nötig ist. Schließlich findet er eine Tiere halbverhungert vor.

Kohlhaas verlangt Schadensersatz – seine Forderungen allerdings verlaufen ins Leere. Als seine Frau versucht, eine Bittschrift für ihn vorzulegen, kommt sie ums Leben. Das ist zu viel für Kohlhaas, der rot sieht: Blind vor Schmerz und Wut kämpft er bis zur völligen Selbstaufgabe um Gerechtigkeit.

Inszeniert wird das Stück in Hildesheim von Regisseur Moritz Nikolaus Koch, der mit dem Kleist-Stoff in der vergangenen Spielzeit das Großen Haus des Stadttheaters Hildesheim bespielt hat. Koch ist von Kleists Geschichte schwer beeindruckt. „Mich fasziniert die Wucht, die die Geschichte entwickelt.“ Das Stück schleudere seine Sympathie und sein Gerechtigkeitsempfinden hin und her, „bis ich am Ende völlig ratlos bin und an diesem Gerechtigkeitsempfinden selbst arge Zweifel hegen muss.“

Koch arbeitet bei „ Michael Kohlhaas“ erneut mit den Schauspielern Dennis Habermehl und Dieter Wahlbuhl zusammen, die bereits bei seiner TfN-Inszenierung „Die lächerliche Finsternis“ in der Spielzeit 2016/17 mit von der Partie waren. Der Bühnenmusiker und Soundtüftler Oliver Niess agiert mit Habermehl (Erzähler I, Michael Kohlhaas) und Wahlbuhl (Erzähler II, alle anderen Figuren) gemeinsam auf der Bühne.

Karten im Vorverkauf

„ Michael Kohlhaas“ ist ab Sonnabend, 23. November, erneut im Großen Haus des Stadttheaters Hildesheim zu sehen. Das Stück läuft bis zum 29. März 2020. Karten gibt es zum Preis von 16 bis 27 Euro, ermäßigt ab 9 Euro, bei der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Albert-Schweitzer-Straße 1 in Laatzen-Mitte, beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 1693-1693 sowie im Internet auf tfn-online.de.

Von Daniel Junker