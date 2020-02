Hildesheim

In Rahmen seiner Kindertheaterwoche bringt das Theater für Niedersachsen (TfN) am Sonntag, 9. Februar, noch einmal das beliebte Kinderstück „Die Schöne und das Biest“ für Jungen und Mädchen im Alter ab fünf Jahren auf die Bühne. Die Vorstellungen im Advent waren fast vollständig ausverkauft. Da es auch die eigentlich als letzte Aufführung geplante Darbietung am 9. Februar um 11 Uhr keine Karten mehr gibt, hat das TfN am gleichen Tag für 17 Uhr eine Zusatzvorstellung angesetzt.

Plädoyer für die Kraft der inneren Werte

Das TfN hat die rund 90-minütige Aufführung nach dem bekannten Roman von Jeanne-Marie Leprince de Beaumont inszeniert. Das Märchen, das insbesondere durch die beiden Disney-Verfilmungen aus den Jahren 1991 und 2017 zu großer internationaler Beliebtheit bei Jung und Alt gelangte, ist ein Plädoyer für die Kraft der inneren Werte und gegen die Oberflächlichkeit des äußeren Scheins.

Das Märchen handelt von einem Prinzen, der durch böse Hexerei in ein schrecklich aussehendes Biest verwandelt wurde und deshalb abgeschieden in einem Schloss im Wald lebt. Auf dem Prinzen liegt ein Fluch: Erst, wenn eine junge Frau ihn in seiner hässlichen Gestalt aufrichtig liebt, wird er sich zurückverwandeln. Als die junge Belle eines Tages auf das Biest trifft, bleibt sie aber nur bei ihm, um ihren Vater zu retten. Doch nach und nach blickt sie hinter die Fassade. Schließlich verliebt sich Belle in das schreckliche Biest.

Aufführungen im Rahmen der Kindertheaterwoche

Das TfN bringt das alte französische Volksmärchen in einer jungen Schauspielfassung auf die Bühne. Die Vorstellungen am 9. Februar sind Teil der 28. Kindertheaterwoche, bei der das TfN vom 8. bis zum 16. Februar zahlreiche Veranstaltungen für Jungen und Mädchen im Alter von zwei bis zwölf Jahren anbietet.

Karten im Vorverkauf

Für die „Die Schöne und das Biest“-Aufführung um 17 Uhr im Großen Haus des Hildesheimer Stadttheaters sind noch Karten bei der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Albert-Schweitzer-Straße 1 in Laatzen, beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 1693-1693 sowie auf tfn-online.de erhältlich.

