Einsatz für die Feuerwehr in Laatzen-Mitte: Dort ist am Sonnabendmorgen in der Küche einer Seniorin ein Feuer ausgebrochen. Der mit im Haus lebende 46-jährige Schwiegersohn löschte den Brand, kam aber ebenso wie seine 42-jährige Ehefrau wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik.