Alt-Laatzen

Eine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden greift Besucher eines Lokals in Alt-Laatzen an, wirft mit Flaschen, Steinen und Stühlen und droht sogar mit einem Messer. Der Vorfall an der Hildesheimer Straße am vergangenen Sonnabend wirft Fragen auf. Wie kam es zu dem massiven Gewaltausbruch? Droht Laatzen gar eine neue Welle der Jugendkriminalität?

Am Dienstagnachmittag lief der Betrieb im erst seit kurzem wieder für Gäste geöffneten Burgerrestaurant Mel’s Diner wieder ganz normal. Zwei Tische sind besetzt. Von dem Gewaltausbruch am Sonnabend zeugt noch eine Beule in der metallenen Gebäudeverkleidung, zu Bruch gegangen sind auch vier Stühle und ein Tisch. Dass es hier solche Schwierigkeiten gibt, sei neu, sagt ein Mitarbeiter. „Einige Jugendliche laufen hier zwar ständig durch die Gegend und machen dummes Zeug. Aber wir haben mit denen keine Probleme.“ Ob die Gruppe etwas mit der vom Sonnabend zu tun hat, wisse er nicht.

„Die Aggressivität ist erschütternd“

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, die Befragungen von Tatverdächtigen und Zeugen sind noch nicht abgeschlossen. „Die Details müssen noch ermittelt werden“, sagt Benno Butzlaff vom Kriminal- und Ermittlungsdienst im Kommissariat Laatzen. Dabei gehe es auch darum zu ergründen, ob die Gruppe der 14 Jugendlichen und Heranwachsenden am Sonnabend tatsächlich völlig anlasslos auf ihre Opfer losging oder ob es möglicherweise doch eine Vorgeschichte gab. „Wenn 14 Leute auf einmal aus einer grundlosen Situation heraus eine derartige Aggressivität entwickelt haben sollten, wäre das schon erschütternd“, findet Stefan Schwarzbard, Leiter des Einsatz- und Ermittlungsdienstes. Er habe einen solchen Fall zumindest in den vergangenen Jahren nicht erlebt.

Am Dienstag herrscht bei Mel’s Diner wieder der gewohnte Betrieb. Quelle: Daniel Junker

Teile der von der Polizei ermittelten Gruppe von 15- bis 19-Jährigen seien, wie schon am Montag berichtet, den Beamten bereits bekannt. Von ihnen seien allerdings nur drei wegen vorangegangener Taten aktenkundig: Einer der mutmaßlichen Täter sei seit mehreren Jahren wegen etlicher Delikte aufgefallen und teils verurteilt worden, darunter gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Schwarzfahren und Verstöße gegen das Waffengesetz. Ein weiterer habe sich ebenfalls wegen Körperverletzung, räuberischen Betrugs, Raub und Drogendelikten verantworten müssen, ein Dritter nur wegen Drogendelikten. Die übrigen Beteiligten seien der Polizei nur durch Kontrollen bekannt. „Die wohnen über das ganze Stadtgebiet verteilt“, sagt Schwarzbard – von Alt-Laatzen über Laatzen-Mitte und Rethen bis Ingeln-Oesselse.

Beschwerden über Jugendliche in Laatzen-Mitte

Mindestens ein Teil von ihnen gehöre auch zur Gruppe von rund 20 jungen Leuten, die zuletzt wiederholt in der Grand-Quevilly-Passage in Laatzen-Mitte Unmut auf sich zogen. Etwa seit Jahresbeginn verzeichne die Polizei eine Zunahme an Beschwerden über Ruhestörung und etliche Verstöße gegen die Maskenpflicht, berichtet Schwarzbard. Dabei sei es auch zu Widerstand gegen Beamte gekommen. Die Polizei habe aufgrund der Entwicklung ihre Kontrollen deutlich verstärkt, „wir haben auch zusätzliche Kollegen von der Verfügungseinheit bekommen, die in Zivil und Uniform Streife gegangen sind“. Noch geprüft würden mögliche Zusammenhänge mit der Serie von Sachbeschädigungen am Messebahnhof im vergangenen Herbst.

Tatsächlich hat die Kinder- und Jugendkriminalität in den Jahren 2019 und 2020 in Laatzen deutlich zugenommen. 2020 gab es 249 solcher Straftaten – 57 mehr als zwei Jahre zuvor. Mit der nun in Erscheinung getreten Gruppe habe die Entwicklung allerdings wenig zu tun, sagt Schwarzbard. „Es gibt immer mal Wellen“, sagt auch sein Kollege Benno Butzlaff. „Ich kann mich an Zeiten entsinnen, als es Flaschenwürfe auf unbeteiligte Bürger und auf Taxifahrer am Wehrbusch gab.“ Sein Eindruck sei, dass die Störungen in der Grand-Quevilly-Passage aktuell wieder abflauten.

Verdächtige werden vorgeladen

Die beteiligten Jugendlichen müssen sich nun darauf einstellen, gemeinsam mit ihren Eltern von der Polizei zur Vernehmung vorgeladen zu werden. Im Raum stehen Vorwürfe von gefährlicher Körperverletzung bis Landfriedensbruch, bei dem 18-Jährigen, der an dem Abend ein Butterfly-Messer gezogen haben soll, auch Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung. „Nach Abschluss der Ermittlungen entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob sie Anklage erhebt oder Strafbefehle verschickt werden“, sagt Schwarzbard.

Parallel sei die Polizei in solchen Fällen stets im Kontakt mit dem Jugendamt der Stadt. Nach Abschluss der Ermittlungen würden auch in diesen Fällen Berichte an die Behörde gehen, außerdem stehe man im permanenten Austausch.

Von Johannes Dorndorf