Grasdorf/Alt-Laatzen

Was für ein Bild. Die untergehende Sonne lässt den Himmel über der Leinemasch in den wärmsten Rottönen leuchten und auf einem Strommast thronen – zu erkennen nur als schwarze Umrisse – der seit Grasdorfer Altstorch Rolf und seiner neuen Partnerin Lina. Ihr Nest hatten beide im März vorbereitet und von teils herauswuchernden Sträuchern befreit. Am Osterwochenende hat das Paar nun mit der Brut begonnen.

Schnee im Nest: Daran mussten sich Störche erst einmal gewöhnen. Quelle: Jürgen Körber

Nachdem es am Montag zu schneien begonnen hatte, habe die neue Störchin irritiert gewirkt und längere Zeit auf dem Nest mit dem mutmaßlichen Gelege gestanden, berichtet der Grasdorfer Jürgen Körber. Nach 20 Minuten habe sie sich aber hingesetzt und seitdem offenbar auch kontinuierlich gebrütet. Ob die Eier in der Kälte Schaden genommen haben, ließe sich noch nicht sagen, sagt Körber, der dem Weißstorchexperten der Region Reinhard Löhmer zuarbeitet und die Nester der südlichen Leinemasch regelmäßig in Augenschein nimmt: „Wir werden sehen, was bei der Brut herauskommt.“

In Alt-Laatzen hat das nach nun fünf gemeinsamen Jahren erfahrene Storchenpaar Gerry und Käthe bereits einige Tage früher, am 27. März, seine Bruthaltung angenommen. Rund um den 1. Mai könnte dort der erste Jungstorch schlüpfen, so Körber. Weil das Nest aber an den Rändern sehr tief ist, könnte es noch einige Tage dauern bis Spaziergänger das erste Mal ein Kopf zu sehen bekommen.

Von Astrid Köhler