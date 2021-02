Hannover/Karlsruhe

Das seit Jahren umstrittene Streckenradar Section Control an der Bundesstraße 6 bei Hannover ist rechtens: Anwalt Arne Ritter aus Hannover, der seit Langem für die Abschaltung der Anlage kämpft, ist endgültig juristisch gescheitert – und das sogar deutlich früher als angenommen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe lehnte seine Verfassungsbeschwerde nun überraschend schnell als letzte Instanz die Verfassungsbeschwerde ab. Das niedersächsische Innenministerium als Betreiber des bundesweit ersten Streckenradars ist erfreut über den Sieg.

Section Control zwischen Gleidingen und Rethen bleibt damit nun dauerhaft aktiv. Ritter sah sein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt, weil das Land Niedersachsen über das Streckenradar persönliche Daten von ihm erfasst. Section Control misst die gefahrene Geschwindigkeit auf einem 2,2 Kilometer langen Abschnitt und berechnet daraus das Durchschnittstempo. Fährt der Betroffene schneller als die erlaubten 100 km/h, blitzt es am Ende. Damit die Technik funktioniert, werden am Anfang und Ende die Kennzeichen erfasst.

Beschwerde ohne Grund abgelehnt

Weshalb die Beschwerde nun scheiterte, ist allerdings offen. Gerichtssprecher Pascal Schellenberg teilt auf HAZ-Anfrage mit, die Ablehnung sei ohne Begründung erfolgt. „Diese Variante ist von Rechts wegen gestattet“, sagt er. Schon Anfang Januar hatte eine Sprecherin berichtet, dass gerade einmal zwei Prozent aller eingereichten Verfassungsbeschwerden erfolgreich seien. Allerdings mutmaßte sie noch, bei Section Control sei vermutlich erst „in zwei bis drei Jahren mit einem Ergebnis“ zu rechnen.

Anwalt Ritter kämpfte seit Langem gegen das Streckenradar. Vor fast zwei Jahren hatte er sogar kurz Erfolg: Das Verwaltungsgericht Hannover verlangte im März 2019 aus Datenschutzgründen die Abschaltung der Anlage – nur drei Monate nach Inbetriebnahme. Doch nach Verabschiedung des neuen Landespolizeigesetzes durfte Section Control noch im selben Jahr wieder scharfgestellt werden. Ritters Berufungsklage am Oberverwaltungsgericht Lüneburg und auch eine Verfassungsbeschwerde am Bundesverwaltungsgericht Leipzig wurden später abgewiesen.

Zweite Klage gegen Section Control

Seit November 2019 ist Section Control somit dauerhaft aktiv, zum Jahreswechsel 2021 endete zudem die zweijährige Pilotphase. Das Landesinnenministerium wertet den jetzigen Gerichtsentscheid als Beleg für die Richtigkeit, die Anlage an der B6 zu erproben. Laut Minister Boris Pistorius (SPD) ist das Streckenradar ein deutlichen Gewinn für die Verkehrssicherheit. Section Control sei „die aktuell gerechteste Art, in Deutschland die Geschwindigkeit zu messen“. Juristisch ist die Angelegenheit allerdings noch lange nicht erledigt: Am Verwaltungsgericht Hannover liegt bereits die nächste Klage – von der Gruppe für Menschen- und Freiheitsrechte Freiheitsfoo.

