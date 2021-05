Die Feuerwehr in der Region Hannover muss am Dienstag wegen Sturmtief „Eugen“ immer wieder ausrücken. Umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste und lose Dachziegel stellen die Retter vor Aufgaben. Im Heideviertel blockierte eine Pappel eine Straße, in Herrenhausen kippte eine Linde auf die Schleuse neben der Wasserkunst.