Elf Einsätze in der Region Hannover: Das ist die Bilanz der Feuerwehr durch Sturm „Luis“. Größtenteils handelte es sich zwar um Äste und umgewehte Baustellenabsperrungen, aber in Laatzen riss der Wind beispielsweise einen Teil eines Firmenschildes in zehn Metern Höhe von der Fassade. Verletzte gab es keine.