Gleidingen/Rethen

Es gab einen lauten Knall. Davon aufgeschreckt verließ eine Familie am Samstagabend ihr Haus in Gleidingen und sah, dass ein Baum auf das Dach ihres Fachwerkhauses gestürzt war.

Die vier Familienmitglieder blieben unverletzt und alarmierten gegen 21.20 Uhr die Feuerwehr, für die damit ein etwa vierstündiger Einsatz an der Straße Im Winkel begann. Eine Böe hatte eine etwa 15 bis 20 Meter hohe Birke im Vorgarten entwurzelt, worauf der Baum auf das Krüppelwalmdach stürzte, erläuterte André Oestreich, Sprecher der Gleidinger Feuerwehr.

Die Gleidinger Ortsfeuerwehr entfernt den Baum, der auf ein Fachwerkhaus gestürzt ist. Quelle: André Oestreich

Vier Stunden im Einsatz

Die Gleidinger Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) gekommen. „Aufgrund der erschwerten Bedingungen und der Höhe des Baumes mussten die Drehleiter sowie der Rüstwagen der Ortsfeuerwehr Laatzen nachalarmiert werden“, erläuterte Oestreich. „Aus dem Korb der Drehleiter wurden mithilfe einer Kettensäge die Äste entfernt sowie der Baum Stück für Stück von oben abgetragen.“ Nach etwa vier Stunden, in dieser Zeit war die Straße gesperrt, sei Gefahr gebannt gewesen und der Stamm am Boden abgelegt.

In Rethen ist ein Baum auf einen Gehweg gestürzt. Quelle: Feuerwehr (Nils Schökel)

Notruf aus Rethen

Zeitgleich mit diesem Einsatz ging in der Leitstelle ein weiterer Notruf ein. Wegen des Sturms stürzte ein Baum um und blockierte den Gehweg in Höhe der Beeke-Brücke in Rethen. Die dortige Ortsfeuerwehr eilte mit neun Mitgliedern und dem Löschgruppenfahrzeug zur Straße Pferdekoppel. Die Feuerwehrleute leuchteten die Einsatzstelle aus. „Sie zerkleinerten den Baum mit einer Kettensäge, sodass der Bereich der Brücke kurze Zeit später wieder passierbar war“, teilte Oestreich mit.

Von Andreas Zimmer