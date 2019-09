Rethen

Sturmtief Mortimer hat am Montagmorgen den Verkehr auf dem Messeschnellweg bei Laatzen beeinträchtigt. Nach Feuerwehrangaben stürzte eine Baum auf dem Abschnitt zwischen der Abfahrt Messe/ Laatzen und der Abzweigung B6/A37 – gegenüber von Ikea – auf einen Teil der Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden. Die Polizei führte den Verkehr an der Stelle vorbei.

Die Feuerwehr Rethen wurde kurz nach 6 Uhr zur Einsatzstelle gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Baum auf einer Höhe von etwa zwei Metern am Stamm abgebrochen und auf die rechte Fahrbahnspur gestürzt war. Die Feuerwehrleute teilten mit einer Kettensäge zwei Teile des Stamms ab, das übrige Gehölz konnte mit Muskelkraft von der Fahrbahn gehoben worden.

Gegen 6.45 Uhr war der Einsatz beendet. Beteiligt waren rund 15 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen. Weitere vom Sturm verursachte Schäden sind in s bislang nicht bekannt.

Von Johannes Dorndorf