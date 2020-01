Die Masche war denkbar einfach: Eine Diebesbande schaffte in Baumärkten tagsüber heimlich Mähroboter in die Außenanlagen – und hievten diese dann nachts über den Zaun. Zwei Männer wurden bereits verurteilt, ein dritter blieb jetzt aus Mangel an Beweisen von einer Haftstrafe verschont.