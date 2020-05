Tag der Arbeit: Gewerkschafter aus Pattensen und Laatzen unterstützen Online-Demo des DGB

Pattensen/Laatzen

Ebenso wie Parteitage, Frühlings- oder Schützenfeste zum Schutz vor dem Coronavirus abgesagt sind, kann auch der traditionsreiche Tag der Arbeit am 1. Mai in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Die großen Demonstrationen sind deutschlandweit abgesagt. Dass bedauern unter anderem Matthias Friedrichs aus Pattensen-Reden und Ali Reza Sakhizada aus Laatzen.

Beide sind nicht nur in der Gewerkschaft, sondern auch im Rat ihrer Gemeinde politisch aktiv. Die SPD-Mitglieder betonen, dass trotz der Corona-Krise „Forderungen nach mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt oder bessere Bezahlung“ weiterhin aktuell sind.

DGB bietet Demo und Kundgebung online an

Damit dieser 1. Mai nicht nur als ein arbeitsfreier Tag wahrgenommen wird, sondern die Forderungen präsent sind, unterstützen Friedrichs und Sakhizada eine Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbunds ( DGB).

Der DGB geht neue Wege gegangen und feiert dieses Jahr eine Premiere: Unter dem Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“ finden eine Onlinekundgebung mit prominenten Namen sowie eine Onlinedemonstration statt. An der Demo kann jeder mit seinem Foto und der Aussage, was denn Solidarität für ihn oder sie persönlich bedeutet, teilnehmen. Wichtig ist, dass bei der Veröffentlichung der Hashtag #SolidarischNichtAlleine genutzt wird.

„Außer Symbolik bleibt am Ende nicht viel“

Friedrichs, der Mitglied der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ( IG BCE) ist, erklärte dazu: „Solidarität bedeutet für mich auch, tätig zu sein.“ Er habe beobachtet, dass sich der Irrglaube verbreite, „dass pure Gesten irgendwem nützen würden, egal, ob man nun sein Facebook-Bild in eine Frankreichflagge hüllt, Hashtags über Twitter verbreitet oder abends auf dem Balkon den Menschen Applaus zollt, die uns gerade mit ihrer harten Arbeit aus der Krise schaffen“.

Solche Gesten seien nett gemeint, „doch außer Symbolik bleibt am Ende nicht viel“, fürchtet Friedrichs, der Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) im SPD-Bezirk Hannover ist. Es müsse gehandelt werden, denn Wertschätzung und Unterstützung ließen sich nicht am Klatschpegel messen, sondern an besseren Arbeitsbedingungen. „Gemeinsam sind wir stark und können mit der Anstrengung aller das Unmögliche erreichen.“

Ali Reza Sakhizada aus Laatzen unterstützt die Aktion

Auch der Gewerkschafter und Laatzener Ratsherr Sakhizada will die Aktion des DGB unter dem Banner der AfA unterstützen. „Ich finde es gut und richtig, dass der DGB den wichtigsten Tag der Werktätigen nicht einfach ausfallen lassen hat“, teilt er mit. „Solidarität ist gerade in der heutigen Zeit, in der die Spanne zwischen Arm und Reich immer breiter wird, in der immer mehr menschenfeindliche Äußerungen und Ansichten an Anhängerschaft gewinnen, umso wichtiger.“ Solidarität sei ein Geben und Nehmen. „Solidarität bedeutet, füreinander da zu sein. Jenen zu helfen, die sich in Not befinden, und selbst Hilfe zu erhalten, wenn es einem schlecht gehen sollte.“

Von Kim Gallop