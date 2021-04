Laatzen/Pattensen

Ein Militärflugzeug hat am Donnerstagnachmittag fast eineinhalb Stunden lang seine Runden über Laatzen und Pattensen gedreht – und viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In etwa 1500 Metern Höhe zog das Flugzeug zwischen 14.40 und 15.50 Uhr seine Bahnen über dem Süden Hannovers. Laut der Flugverkehrs-App Flightradar24 handelte es sich um einen NATO-Flieger der niederländischen Royal Air Force, der in Eindhoven gestartet und dann längere Zeit über der Nordsee im Einsatz war, bevor er Hannover ansteuerte. Nach etlichen Runden über Laatzen und Pattensen drehte die Maschine in Richtung Norden ab.

Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung erfolgte der Flug im Rahmen des normalen Übungsflugbetriebs. Für weitere Details verwies die Behörde auf das Luftfahrtamt der Bundeswehr. Dort waren am Donnerstag keine näheren Informationen zu erhalten. Offenbar handelte es sich aber um ein Tankflugzeug – gut zu erkennen an der entsprechenden Vorrichtung am Heck des Flugzeugs. Dem Vernehmen nach sollen am Donnerstag britische Eurofighter verlegt worden sein, sie überquerten dabei von der Nordsee kommend Hannover. Ob ein Zusammenhang mit dem Airbus-Flug und einer möglichen Betankung in der Luft bestand, war nicht zu erfahren.

Im Oktober war ein Bundeswehr-Airbus A400M über Laatzen gekreist. Grund für die in Laatzen eher selten gesehenen Tiefflugrunden war damals ein Gewitter, das im Norden Hannovers aufgezogen war, sodass die Maschine in südlicher Warteposition blieb.

Von Johannes Dorndorf