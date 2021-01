Hannover/Laatzen

Das Streckenradar Section Control an der Bundesstraße 6 zwischen Rethen und Gleidingen ist ab sofort im Regelbetrieb. Wie das niedersächsische Innenministerium am Donnerstag mitteilte, endet damit die gut zweijährige Testphase. Somit ist die bundesweit erste Verkehrsabschnittskontrolle im Einsatz. „Sie ist ein für Deutschland neues und vor allem gerechtes Verfahren für mehr Sicherheit im Straßenverkehr“, sagte Boris Pistorius, Minister für Inneres und Sport. Die Technik sei die gerechteste Möglichkeit, um Geschwindigkeitsüberschreitungen in Deutschland zu überprüfen.

Geringeres Tempo, weniger Unfälle

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tempokontrollen, misst Section Control die Geschwindigkeit nicht punktuell, sondern über eine Strecke von 2,2 Kilometern. Das führe zu geringeren Durchschnittsgeschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer und weniger Unfällen. Pistorius kündigte an, weitere Einsatzmöglichkeiten für das Streckenradar prüfen zu wollen.

Datenschützer hatten Section Control immer wieder kritisiert. Der Anwalt Arne Ritter aus Hannover hatte juristisch eine vorübergehende Abschaltung der Anlange erwirkt. Derzeit wird eine Verfassungsbeschwerde vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen die Abschnittskontrolle geprüft.

Von Manuel Behrens