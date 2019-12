Hildesheim

Mit Mozarts Klassiker „Die Hochzeit des Figaro“ holt das Theater für Niedersachsen (TfN) zu Beginn des neuen Jahres ein Meisterwerk des Musiktheaters zurück auf die Hildesheimer Bühne. „Wie kaum eine andere Oper spielt ,Die Hochzeit des Figaro’ mühelos auf der Klaviatur der Gefühle, zwischen Liebe und Leidenschaft, Intrige und Happy End“, kündigt das TfN in seinem Programm an.

In der am 1. Mai 1786 im Burgtheater in Wien erstmals aufgeführten Oper thematisiert Wolfgang Amadeus Mozart die Irrwege zwischenmenschlicher Bedürfnisse und Beziehungen. Die Handlung beschreibt den Triumph des einfachen Mannes über die Arroganz des Adels. Figaro ist Kammerdiener des Grafen Almaviva und bereitet gerade seine Hochzeit mit Susanna vor. Allerdings hat der lüsterne Graf Almaviva ebenfalls ein Auge auf das Kammermädchen geworfen, das der Gräfin Rosina unterstellt ist. Die vornehme ältere Haushälterin Marcellina hat es wiederum auf Figaro abgesehen.

Singspiel mit Dialogen

Zu großer Popularität gelangte „Die Hochzeit des Figaro“ als deutsches Singspiel mit gesprochenen Dialogen. In dieser Form wurde die Oper bis Ende des 19. Jahrhunderts gespielt. „Unsere Hildesheimer Produktion ist der Versuch, diese so eng mit der Aufführungsgeschichte des ,Figaro’ verbundene Praxis wieder in einer historischen Fassung auf die Bühne zu bringen“, teilt das TfN mit. So stammen die Gesangstexte aus der Feder von Adolph Freiherr Knigge, die Übersetzung der Dialoge hat Goethes Schwager Christian August Vulpius übernommen.

Das TfN nimmt „Die Hochzeit des Figaro“ am Mittwoch, 8. Januar 2020, wieder in sein Programm auf. Beginn der ersten Vorstellung ist um 19.30 Uhr im Großes Haus des Stadttheaters Hildesheim. Am Sonntag, 19. Januar, ist das Stück um 19 Uhr und am Mittwoch, 19. Februar, ab 19.30 Uhr zu sehen. Karten gibt es zum Preis von 12 bis 36 Euro, ermäßigt ab 9 Euro, in der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Albert-Schweitzer-Straße in Laatzen-Mitte, beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (0 51 21) 16 93 16 93 sowie im Internet auf tfn-online.de.

Von Daniel Junker