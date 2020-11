Laatzen-Mitte

Was immer die Corona-Pandemie in diesem Jahr noch an Änderungen mit sich bringt, auf eines können sich die Besucher der Thomasgemeinde verlassen: Anders als im Vorjahr wird in dieser Adventszeit ganz sicher wieder ein Herrnhuter Stern im Kirchenraum der Arche hängen. Gemeindemitglied Rolf Behrens hat eine alternative Aufhängung angefertigt, nachdem die vorhandene an der Decke nicht mehr genutzt werden konnte.

Anlass dafür war eine neue Richtlinie der Evangelischen Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz für Kirchengemeinden, die sich auf den Einsatz von Leitern bezog. Zum Schutz vor schwerwiegenden Unfällen wurde die maximale Arbeitshöhe von sieben auf fünf Meter gesenkt. Das Problem mit der bisherigen Aufhängung: Diese hing in fast sieben Metern Höhe. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, hätte die Gemeinde ein Gerüste aufbauen müssen. Dies kam aus Kostengründe nicht infrage und für Alternativen fehlte die Zeit. So blieb der Adventsstern 2019 im Lager, was nach der Berichterstattung auch über die Grenzen Laatzens für Aufsehen sorgte. Sogar aus anderen Bundesländern erreichte die Gemeinde Zuschriften, berichtet Pastorin Ilka Straeck.

Fehlender Stern weckt Kreativität

„Es war befremdlich ohne Stern“, sagt Gemeindemitglied Behrens, der sogleich zu überlegen begann, wie dieser künftig besser erreichbar im Altarraum angebracht werden kann. Der Kfz-Meister, der bis 2003 bei Autoteile Unger in Alt-Laatzen und seine letzten Berufsjahre in Nordrhein-Westfalen gearbeitet hatte, ersann eine bogenförmige Aufhängung mit pastillenförmiger Wandhalterung aus lackierten Stahl und Edelstahl.

„Es ist nicht so einfach wie es aussieht“, sagt der 69-Jährige, der vielfach handwerkliche kreativ tätig ist und, seitdem er Rentner ist, regelmäßig hausmeisterliche Tätigkeiten im K-Punkt übernimmt, einer Anlaufstelle der katholischen Kirche in Hannovers Innenstadt. Für die Aufhängung musste Behrens einiges bedenken: Der im Durchmesser etwa 80 Zentimeter große Stern sollte frei hängen und von allen Plätzen in der Kirche gut zu sehen sein, das Stromkabel hingegen darin verschwinden können. Nachdem er ein Modell aus Holz und Draht entworfen hatte, machte sich mithilfe seines Neffen, einem Stahlbauer, an die Metallarbeiten.

Die von Rolf Behrens (links) mit einer pastillenförmiger Wandhalterung gestaltete Aufhängung für den Stern wird in einer Ecke des Altarraums, hinter der Kanzel von Pastorin Ilka Straeck angebracht. Quelle: Astrid Köhler

Ehrenamtlicher spendet Zeit und Material

„Es ist ein Geschenk, so jemanden wie Herrn Behrens in der Gemeinde zu haben“, sagt Pastorin Ilka Straeck voller Lob und Anerkennung. Zumal dieser nicht nur seine Arbeitszeit spende sondern auch das Material. Zudem habe er nicht nur einfach Ideen, sondern ein ästhetisches Empfinden. „Er gestaltet mit Tiefgang“, sagt Straeck über Behrens und verweist auf diverse Gegenstände, die dieser schon für die Gemeine gestaltet hat. Dazu gehören der Kerzenhalter neben dem Totengedenkbuch in der Arche, außerdem die Osterkerzenständer, die in der Passionszeit verwendeten Holzkreuze sowie der Krippenstall mit seinen Figuren.

Behrens selbst will gar keinen Aufsehen erregen. „Es ist ein Dienst an der Gemeinde“, sagt der Ehrenamtliche bescheiden mit der neuen Aufhängung in der Hand. An der Wand hinter der Kanzel angebracht werden soll diese voraussichtlich in der Woche vor dem ersten Advent.

Von Astrid Köhler