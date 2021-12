Hemmingen/Laatzen/Pattensen/Ronnenberg

Was die Katzen Mischka und Minou schon alles erlebt haben, weiß niemand. Die beiden grau getigerten Tiere leben seit einiger Zeit bei den Tierschützern des Arnumer Vereins Hände für Pfoten, zu dessen Einzugsgebiet das südliche Umland von Hannover gehört. Ein Mann hat sie der Obhut der Tierfreunde übergeben. „Er hatte die Tiere in seinem Garten entdeckt und hielt sie für ausgesetzt“, erzählt Vereinsvorsitzende Kerstin Küster.

Ursprünglich habe er die Katzen behalten wollen. „Leider war der Vermieter mit der Tierhaltung nicht einverstanden und sein Kind zeigte auch eine Allergie“, sagt Küster. Daher sucht der Tierschutzverein Hände für Pfoten nun ein neues Zuhause für die beiden.

Tierschutzverein vermittelt Katzenpaar

Mischka und Minou, wie die Tierschützer das Duo getauft haben, sind sehr freundlich. Doch trotz ihres ähnlichen Aussehens seien sie charakterlich sehr verschieden. „Mischka ist ein Super-Schmuser und fast distanzlos“, berichtet die Vereinsvorsitzende. „Minou ist die zarte Seele von den beiden. Sie ist etwas ängstlich und versteckt sich lieber erst einmal.“ Küster sagt, sie vermute, dass die Tiere Geschwister sind. Sie schätzt sie auf etwa drei bis fünf Jahre.

Als neues Zuhause wünscht sich Küster eine Wohnungshaltung für die Tiere, möglichst mit gesichertem Balkon. Die neuen Besitzer sollten geduldig, liebevoll und konsequent mit Mischka und Minou umgehen. Kleine Kinder sollten nicht zum neuen Haushalt gehören. Hunde lernen die Katzen gerade kennen. Die beiden sind entfloht, entwurmt, geimpft, negativ auf FIV/FeLV getestet und gechipt.

Team von „Hände für Pfoten“ betreut Katzen in kleinen Gruppen

Der Verein, der im Januar 2007 gegründet wurde, hat seinen Sitz an der Straße Hoher Holzweg 49 in Arnum. Sein Hauptschwerpunkt ist die Beratung und Hilfestellung bei der Katzenhaltung, sowohl für Katzenhalter mit Problemen als auch für angehende Tierbesitzer. In Not geratene Tiere nimmt der Verein in seiner sogenannten tierheimähnlichen Einrichtung auf. Dort werden die Katzen zunächst in der Quarantänestation tiermedizinisch versorgt. Anschließend werden sie im familiären, häuslichen Bereich in kleinen Gruppen von Küster und ihrem Team betreut.

Wer Mischka und Minou ein schönes Zuhause geben möchte, kann den Verein Hände für Pfoten unter der Telefonnummer (05101) 58362 erreichen und einen Termin für ein Kennlerntreffen mit den Katzen vereinbaren. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.haende-fuer-pfoten.net.

Von Stephanie Zerm