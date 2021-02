Laatzen

Zu zwei Tierrettungseinsätzen sind die Ortsfeuerwehren Laatzen und Rethen am Freitag gerufen worden. Sie kümmerten sich um eine verletzte Katze in Rethen und um eine in einem Balkonnetz in Laatzen-Mitte festhängende Taube. Während der Vogel befreit werden konnte, war der Rettungsversuch bei der Katze erfolglos.

Katze stirbt bei Tierarzt

Ein Mitarbeiter eines Rethener Gewerbebetriebs hatte das bereits verletzte Tier mit schwarzem Fell am Vormittag an der Lübecker Straße entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Gegen 10.40 Uhr rückten die hauptamtlichen Helfer der Ortsfeuerwehr Laatzen nach Rethen aus und brachten die Katze zu einem Tierarzt nach Grasdorf. Dort erlag das Tier seinen schweren inneren Verletzungen. „Vermutlich wurde die Katze angefahren“, teilte Feuerwehrsprecher Gerald Senft mit. Genaue Umstände seien nicht bekannt. Wem die Katze gehört, blieb ebenfalls unklar; einen Chip hatte sie nicht.

Taube an Balkon gerettet

Am frühen Freitagabend gegen 17.35 Uhr wurden die Tierretter der Ortsfeuerwehr Rethen zu einem Mehrfamilienhaus an der Albert-Schweitzer-Straße gerufen. „Dort hatte sich eine Taube in einem Netz an einem Balkon verfangen“, berichtet Senft. Die Bewohner waren nicht zu Hause und der Zugriff erschwert. Nach mehreren Telefonaten und Gesprächen der Helfer mit Bewohnern erreichten diese schließlich die zuständigen Mieter und konnten den Vogel befreien.

Von Astrid Köhler