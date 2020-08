Hannover

Es war der 22. Juni 2019, ein Sonnabend zur Mittagszeit, als Andreas Welke binnen weniger Augenblicke starb, eingequetscht in seinen Dacia Sandero. Vor dem 50-Jährigen war ein Ford Transit auf der B 443 nahe dem ADAC-Fahrsicherheitszentrum urplötzlich auf seine Fahrspur geraten, mit großer Wucht prallten die beiden Autos aufeinander. Der Angestellte aus Laatzen hatte keine Chance zum Ausweichen, zu überraschend war der Schwenk des ihm entgegenkommenden Lieferwagens. Seit Dienstag muss sich der 53 Jahre alte Transporterfahrer nun vor einem Schöffengericht am Amtsgericht Hannover wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Tötung verantworten.

Der Angeklagte Frank M. (r.) trat in der Verhandlung sehr wortkarg auf, meist antwortete sein Verteidiger Thomas Kosan für ihn. Quelle: Michael Zgoll

Fest steht, dass Frank M. zum Zeitpunkt des Unfalls in Laatzen alkoholisiert war, dass er 2,35 Promille im Blut hatte. Der Mann aus Bitterfeld-Wolfen war in der Region Hannover auf Montage, wollte einen Arbeitskollegen abholen und befuhr die B 443 Richtung Pattensen. Andreas Welke war in Fahrtrichtung Sehnde zu seinem neuen Häuschen nahe Hildesheim unterwegs, wo er mit seiner Lebensgefährtin verabredet war. Doch dort kam er nie an.

Entschuldigung auf Aufforderung

Im Gerichtssaal sitzen auch Elfriede Welke, die 78-jährige Mutter des verstorbenen Dacia-Fahrers, und Nicole Schönberg, die 48 Jahre alte Schwester. Sie treten im Prozess als Nebenkläger auf, werden von Rechtsanwalt Matthias Waldraff vertreten. Die beiden Frauen lassen sich kaum anmerken, wie der Auftritt des Angeklagten auf sie wirkt. Irgendwann fragt Waldraff den Mann aus Bitterfeld-Wolfen: „Haben Sie den Angehörigen etwas zu sagen?“ Erst auf diese Nachfrage flüstert Frank M.: „Es tut mir aufrichtig leid, was ich getan habe.“ Doch rückgängig machen könne er es leider nicht.

Elfriede Welke (l.), die 78-jährige Mutter des verstorbenen Kleinwagenfahrers, und Nicole Schönberg, die 48 Jahre alte Schwester des Opfers, treten im Prozess als Nebenkläger auf und werden von Rechtsanwalt Matthias Waldraff vertreten. Quelle: Michael Zgoll

Das Gericht unter Vorsitz von Reinhard Meffert hört an diesem Vormittag mehrere Zeugen an, Auto- und Motorradfahrer, die den entsetzlichen Unfall miterlebt haben. Sie alle haben gesehen, wie der Lieferwagen von M. in einer fließenden, doch zügigen Bewegung auf die Gegenfahrbahn geriet. Dass der 53-Jährige die doppelte Mittellinie überfuhr, um ein anderes Fahrzeug zu überholen, hat keiner beobachtet. Auch von überhöhter Geschwindigkeit – erlaubt war dort Tempo 70 – weiß keiner der Zeugen zu berichten. War der betrunkene Transit-Fahrer aus Sachsen-Anhalt möglicherweise in einen Sekundenschlaf gefallen?

Bierflasche im Fußraum

Frank M., der derzeit als Gleisbauhelfer arbeitet, sagt nicht viel an diesem Vormittag. Auf manche Fragen der Verfahrensbeteiligten antwortet er einfach nicht, starrt nur vor sich hin. Über seinen Verteidiger Thomas Kosan räumt der Familienvater seine Tatbeteiligung ein, doch bei der Frage, wann er wie viel getrunken hat, hüllt er sich in Schweigen. Im Fußraum des Lieferwagens stießen die Polizisten nach dem Unfall auf eine leere Flasche Bier.

„ Andreas hatte mit seiner neuen Freundin so ein schönes Leben vor sich“, erzählt seine Schwester weinend in einer Verhandlungspause. Der Kauf des neuen Hauses war nahezu abgeschlossen, doch jetzt müssen sich Mutter und Schwester des Unfallopfers um die Immobilie kümmern. Was beide immer noch aufwühlt: Sie erfuhren erst sechs Tage nach dem Verkehrsunfall vom Tod des 53-Jährigen, eher zufällig von einem Bekannten. „Die Polizei hat uns später erklärt, man habe uns nicht ausfindig machen können, dabei sind wir ganz ordnungsgemäß gemeldet“, zeigt sich die Mutter noch heute fassungslos.

Rentnerin wird betreut

Die Rentnerin befindet sich seit dem Tod ihres Sohnes in psychologischer Behandlung, und das Verhalten des Angeklagten trägt nicht zu ihrer Beruhigung bei. „Er hat sich nie bei uns gemeldet und sich irgendwie entschuldigt“, klagt die 78-Jährige. Und ihre Tochter ergänzt: „Und heute musste er darauf gestoßen werden.“

Frank M. war bei dem Unfall selbst schwer verletzt worden, wurde im Rettungswagen ins Henriettenstift transportiert. Als er am Krankenbett erfahren habe, dass bei dem Unfall ein anderer Mensch sein Leben verlor, schildert ein Polizist im Zeugenstand, sei der Transporterfahrer in Tränen ausgebrochen. Und dann habe er erzählt, dass es technische Probleme an dem Transit gegeben habe – was allem Anschein nach eine Schutzbehauptung war. Warum die Baumaschinen nicht gesichert waren, die sich auf einem an seinen Transporter gekoppelten Hänger befanden, kann M. dem Gericht nicht erklären: „Das ist mir auch ein Rätsel.“

Wahrscheinlich wird das Schöffengericht noch diesen Nachmittag ein Urteil fällen.

Von Michael Zgoll