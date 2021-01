Laatzen-Mitte

Seit 2012 gibt es den Adler-Modemarkt im Leine-Center. Nun hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Der Betrieb in der Laatzener Filiale soll allerdings vorerst unverändert weiterlaufen, gab das Unternehmen jetzt bekannt.

„Der Modemarkt in Laatzen ist mit 17 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein wichtiger Standort für uns“, sagte Peter Diezt, Sprecher der Adler Modemärkte AG, auf Anfrage. Der Betrieb solle fortlaufen – so wie andernorts auch. „Entsprechend ist geplant, sämtliche Standorte in Deutschland, also auch den in Laatzen, nach Ende des bis 31. Januar dauernden Lockdowns wieder zu eröffnen.“ Bis dahin könnten Kunden das Angebot im Onlineshop von Adler oder über die Bestellhotline ordern.

Keine weiteren Angaben zur Zukunft der Standorte

Adler hatte am Sonntag, 10. Januar, den Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung bekannt gegeben. Ziel sei es, das Unternehmen über einen Insolvenzplan zu sanieren. „Der Insolvenzplan bestimmt alle gesellschaftsrechtlichen, finanziellen und operativen Maßnahmen, die dafür erforderlich sind. Ob und in welchem Umgang es zu Veränderungen in der Filialstruktur kommt, lässt sich derzeit also noch nicht sagen“, so Dietz. Der Geschäftsbetrieb werde unter Aufsicht eines Sachwalters in vollem Umfang fortgeführt. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten darüber hinaus zu einzelnen Standorten noch keine konkreten Aussagen getroffen werden. Das Unternehmen betreibt derzeit 171 Modemärkte, davon 142 in Deutschland.

Auslöser der Insolvenz sind nach Unternehmensangaben erhebliche Umsatzeinbußen durch den Lockdown seit Mitte Dezember. „Trotz intensiver Bemühungen war es der Gesellschaft nicht möglich, die entstandene Liquiditätslücke über eine staatliche Unterstützungsfonds oder durch Investoren zu schließen“, teilt Adler mit.

Von Johannes Dorndorf