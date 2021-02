Hannover

Die Folgen waren gravierend: Durch Schäden am Stadtbahnnetz während des Wintereinbruchs in der zweiten Februarhälfte musste die Üstra den Stadtbahnverkehr tagelang stoppen. Es dauerte, bis alle Bahnen wieder vollständig fuhren. Jetzt steht die Ursache fest: Die Schäden am hannoverschen Stadtbahnnetz während des Wintereinbruchs vor zwei Wochen sind aller Wahrscheinlichkeit nach durch sehr festen Schnee bei tiefen Temperaturen entstanden.

Gutachter schließt Baumängel aus

Den festen Schnee haben die fahrenden Stadtbahnen dann in die Anlagen geschoben statt ihn neben dem Gleis zu verteilen, was bisher bei Schneefällen der Fall gewesen ist. Zu diesem Ergebnis kommt der Gutachter des Tüv Nord, den die Üstra mit der Schadensanalyse beauftragt hatte. Eine falsche Bauweise oder mangelhafte Instandhaltung der Anlagen scheidet laut Gutachter als Ursache aus, teilte das Unternehmen am Mittwochnachmittag mit.

Nach dem Gutachten wurde der Schnee durch die Räder der Stadtbahnen, die außen über die Schiene überstehen, in die Fugen neben die Gleise gedrückt. Der feste Schnee hob die Einfassungen aus Asphalt oder Bitumen teilweise um mehrere Zentimeter an. Auch bei den Betonplatten wurde der Schnee durch den Spurkranz der Räder verdichtet und in eine Fuge gedrückt, wodurch die Tragplatten angehoben wurden. Um Beschädigungen an den Fahrzeugen zu vermeiden konnten die Stadtbahnen deshalb nicht mehr fahren, das Stadtbahnnetz konnte nur nach und nach wieder frei gegeben werden.

Schneepflug hätte besondere Lage nicht verhindert

„Dieses Schadensbild hat es in diesem Umfang bislang noch bei keinem Verkehrsbetrieb gegeben“, erklärt Elke Maria van Zadel, im Vorstand für Technik, IT und Infrastruktur zuständig. „Die Wetterlage in Deutschland war zum Wintereinbruch sehr uneinheitlich. In Hannover war das Wetter gekennzeichnet durch heftigen Niederschlag großer Mengen eines außerordentlich festen Schnees bei einem gleichzeitigem Temperatursturz“, sagt sie. Diese außergewöhnlichen Wetterfaktoren hätten sicherlich auch eine Rolle gespielt.

„Durch eine Räumung des Schnees mit Schneepflügen oder ähnlichem hätten sich diese Schäden nicht verhindern lassen, da auch dabei eine mehrere Zentimeter hohe Schneeschicht auf den Gleisen liegen geblieben wäre“, betont Denise Hain, die im Üstra-Vorstand für Betrieb und Personal zuständig ist. Die Üstra habe ihre drei zuletzt rund 90 Jahre alten Schneepflüge außer Betrieb genommen, da sie nicht mehr dem Stand der Technik entsprochen hätten und ein Risiko für die Arbeits- und Betriebssicherheit gewesen seien. Zum Räumen der Betriebshöfe seien unter anderem Unimogs gekauft worden.

Üstra setzt auch auf „Bügelfahrten“

Für das Streckennetze sind alle Stadtbahnwagen seit den Siebzigerjahren mit sogenannten Bahnräumern ausgerüstet, die den Schnee ähnlich hoch räumen wie ein Schneepflug, allerdings durch die größere Stückzahl der Fahrzeuge deutlich häufiger. Dieses Prinzip der sogenannten Bügelfahrten – das heißt die Gleise durch regelmäßiges Befahren frei zu halten – sei wesentlich effektiver als der gelegentliche Einsatz von Räumfahrzeugen, sagt Hain. Die Üstra habe das in zurückliegenden Wintern bei Schnee praktiziert, ohne dass es Probleme gegeben habe.

Sobald der Abschlussbericht des Gutachters vorliegt, will die Üstra auf dessen Grundlage genaue Verfahrensanweisungen erarbeiten, bei welcher Witterung mit welcher Ausrüstung und auf welchen Strecken eine gründliche Reinigung der Gleise während des Fahrbetriebes erfolgen kann. Möglicherweise soll an einigen Stellen des Streckennetzes bei Schneefall früher und gründlicher geräumt werden. Die Üstra denkt aber nach Angaben von Sprecher Udo Iwannek nicht über den Kauf eines Schneepflugs für die Gleisanlagen nach. Denn ein Schneepflug sei erst ab Schneehöhen von rund 30 Zentimeter sinnvoll.

