Die ersten Kriegsflüchtlinge sind schon vor mehr als zwei Wochen privat in Laatzen angekommen, und mit der Massenflucht aus der Ukraine werden weitere erwartet. Um den Menschen direkt und vermittelnden Unterstützern in Laatzen zu helfen, hat die Stadt eine Telefonhotline eingerichtet. Mit Ausnahme des Wochenendes werden dort täglich von 8 bis 15 Uhr (freitags 16 Uhr) Fragen beantwortet.

Wo müssen sich Flüchtlinge melden? Wo erhalten sie Geld und anderweitige Hilfe? Wie ist der Aufenthaltsstatus der Kriegsflüchtlinge, und an wen können sich Bürger wenden, die selbst aktiv werden und helfen wollen? Diese und weitere Fragen beantwortet die Stadtverwaltung unter der Nummer (0511) 8205 4444, die am Donnerstag für diese Zwecke freigeschaltet wurde. „Manche Fragen können hier sofort beantwortet werden“, so Stadtsprecherin Anke Weisbrich, andere hingegen würden mit den Kontaktdaten notiert und an die zuständigen Stellen im Rathaus oder mögliche Hilfsorganisationen weitergeleitet.

Sprachlich sei die Stadt breit aufgestellt. „In der Verwaltung arbeiteten viele Menschen, die alle möglichen Sprachen sprechen“, betonte Weisbrich. Wer bei Terminen im Rathaus eine Übersetzerin oder einen Übersetzer benötige, solle dies zeitnah mitteilen, damit Hilfe organisiert werden kann, auch und gerade für Ukrainisch. Gerade erst hätten sich mehrere Ehrenamtliche gemeldet, die die Sprache sprechen und helfen wollten.

Wie viele Geflüchtete aktuell schon in der Stadt gemeldet sind, konnte die Verwaltung am Donnerstag noch nicht sagen. An dem Tag wird auch der erste Sonderzug mit 400 Menschen am Messebahnhof Laatzen erwartet, der wie 2015/2016 als zentrales Drehkreuz für die Verteilung von Flüchtlingen dient. Nach Auskunft der Stadt Laatzen sollen darunter aber noch keine Menschen sein, die in Laatzen aufzunehmen sind.