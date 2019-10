Ein Pedelec-Fahrer aus Sarstedt ist am Sonntagabend ist bei einem Unfall in Laatzen-Gleidingen schwer verletzt worden. Der 41-Jährige hatte offenbar befürchtet, an einer Einmündung von einem Autofahrer übersehen zu werden, der abbiegen wollte. Als der Fahrer des Elektrobikes bremste, stürzte er.