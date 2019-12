Grasdorf

Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Laatzen ist am frühen Mittwochabend bei einem Unfall an der Kreuzung der Hildesheimer Straße zum Langen Brink in Grasdorf schwer verletzt worden. Sein Krad stieß mit einem entgegenkommenden Polo zusammen, dessen Fahrer gerade nach links abbiegen wollte und den Biker offenbar übersehen hatte. Obwohl der Einmündungsbereich und das Teilstück der Hildesheimer Straße Richtung Süden für die Erstversorgung und weitere Unfallaufnahme fast 2,5 Stunden gesperrt war, ignorierten dies mehrere Verkehrsteilnehmer.

Zur Galerie Die Hildesheimer Straße war nach dem Unfall gegen 17.40 Uhr auf Höhe der Einmündung zum Langen Brink fast 2,5 Stunden gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war der Motorradfahrer gegen 17.40 Uhr auf der Hildesheimer Straße in Richtung Rethen unterwegs gewesen. In der Gegenrichtung fuhr ein 31-jähriger Laatzener in einem Polo, der an der Kreuzung nach links in den Langen Brink abbiegen wollte. Genau auf der Mitte der Kreuzung sei der Volkswagen mit dem Motorrad, einem Indian Motorcycle Chieftain, kollidiert. Der Biker wurde schwer verletzt und blieb eine Weile auf der Straße liegen. Sanitäter und Notarzt kümmerten sich vor Ort um ihn. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hat der Motorradfahrer eine Beckenfraktur erlitten.

Ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen schließlich in eine Klinik. Auch der 31-jährige Autofahrer sowie nach Feuerwehrangaben auch dessen 18-jährige Begleiterin seien kurzzeitig in einem zweiten Rettungswagen behandelt worden. Den Transport in ein Krankenhaus hätten aber beide abgelehnt. Laut Polizeibericht gab es keine weiteren Verletzten. Das Motorrad musste anschließend abtransportiert werden.

Verkehrsteilnehmer ignorieren Absperrung und gefährden Helfer

Für die Zeit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sperrten Feuerwehr und Polizei den Einmündungsbereich der Hildesheimer Straße zum Langen Brink mit Verkehrsleitkegeln, den sogenannten Hütchen, und Weitwarnleuchten ab. Kurzzeitig sei die Hildesheimer Straße auch schon etwas weiter nördlich, etwa auf Höhe des Regionsklinikums in Richtung Rethen gesperrt worden. Dennoch hätten mehrere Autofahrer und auch Radfahrer die Absperrungen ignoriert, zu umfahren versucht, um weiter den Weg Richtung Rethen nehmen zu können, berichtet der Laatzener Feuerwehrsprecher Gerald Senft. „Durch mehrere Personenwagen wurden so die Helfer bei der Arbeit gefährdet.“

Die Hildesheimer Straße mit dem Einmündungsbereich zum Langen Brink und weiter Richtung Süden bliebt bis etwa 20 Uhr gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 9500 Euro.

Von Astrid Köhler