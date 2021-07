Laatzen-Mitte

Eine 60-jährige Rollerfahrerin aus Laatzen ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der mehrspurigen Erich-Panitz-Straße verletzt worden. Daran beteiligt gewesen sein soll ein weißer Transporter, der die Frau mit geringem Abstand überholte. Die Polizei sucht Zeugen und hofft auch, dass sich die Ersthelfer melden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montag gegen 15.20 Uhr auf dem Weg Richtung Rethen auf dem Abschnitt zwischen dem Abzweig Rethener Winkel und der Bundesstraße 443. Die Laatzenerin war mit ihrem 50-Kubikmeter-Roller am rechten Rand der mittleren Fahrspur unterwegs gewesen, als ein weißer Transporter sie überholte.

Der Wagen sei so dicht an der 60-Jährigen vorbeigefahren, dass diese durch den entstandenen Windzug die Kontrolle über ihren blauen Roller verloren habe und gestürzt sei. Dabei habe sie leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Der Fahrer oder die Fahrerin des Transporters hingegen fuhr nach ohne anzuhalten weiter in Richtung Rethen. Nach ihm oder ihr wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung gesucht.

Rettungswagen bringt Frau in Klinik

Zwei Männer kümmerten sich als Ersthelfer um die verletzte Rollerfahrerin. Diese kam wenig später mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Verkehr wurde an der abgesicherten Unfallstelle vorbeigeführt. Der Sachschaden an dem Roller wird auf 250 Euro geschätzt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem mutmaßlichen Unfallverursacher, dem Transporterfahrer machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst entgegen unter Telefon (05 11) 1 09 18 88.

Von Astrid Köhler