Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der B 443 in Laatzen sind am Montag zwei Menschen leicht und eine Polofahrerin schwer verletzt worden. Die Straße nahe der Auffahrt zur A7 war für zwei Stunden gesperrt.

Unfall in Laatzen - Fahrzeuge prallen auf der B 443 zusammen – drei Verletzte

