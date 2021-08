Laatzen

Bei Unfällen im Stadtgebiet Laatzen spielen Radfahrende eine immer größere Rolle. Ihr Anteil bei den Verletzten ist im zurückliegenden Corona-Jahr 2020 sprunghaft auf 37 Prozent angestiegen. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 28, im Jahr davor 24 Prozent. Die Polizei Laatzen führt die Entwicklung auf das allgemein veränderte Mobilitätsverhalten und den verstärkenden Faktor der Corona-Pandemie zurück. Insgesamt, auch das zeigt die neueste offizielle Unfallstatistik, ist die Zahl der Unfälle rückläufig und sank sie mit 906 auf den niedrigsten Stand seit Jahren. Verkehrstote waren nicht zu beklagen, zuletzt war das 2018 der Fall.

Weniger Autos wegen Lockdown unterwegs

Lockdown und Homeoffice hätten vergangenes Jahr zu einem geringeren Pkw-Aufkommen geführt, sagte Stefan Säfken, Leiter des Einsatzdienstes bei der Polizei in Laatzen. Andererseits seien Menschen verstärkt aufs Fahrrad gestiegen, was mehr Unfälle in diesem Bereich zur Folge hatte. Unter den 160 von der Polizei erfassten Leichtverletzten waren vergangenes Jahr 64 Radfahrer. Bei den Schwerverletzten liegt deren Anteil sogar noch deutlich höher: zehn der 13 Schwerverletzten waren zum Zeitpunkt des Unfalls mit dem Rad unterwegs. In dieser Kategorie ist auch das 2020 einzige bei einem Sturz schwer verletzte Kind erfasst. Das zweijährige Mädchen fuhr im Kindersitz mit seinem Vater auf der Hildesheimer Straße, als auf Höhe des Orpheusweges ein Reifen in den Schienenstrang geriet.

Da Pedelecs immer häufiger gekauft und gefahren werden, nimmt auch die Anzahl der Unfälle zu, an denen diese beteiligt sind. Ihre absolute Zahl hat sich seit 2018 von fünf auf nunmehr zehn verdoppelt. Im selben Vergleichszeitraum verdoppelte sich auch die Zahl der Schwerverletzten auf zwei. Zudem stieg die Zahl der Leichtverletzten von drei auf acht an.

Kaum neue Unfallschwerpunkte

Unfallschwerpunkte: Die Liste jener Orte, die teilweise schon seit Jahren wegen ihrer Unfallhäufung bekannt sind, ist weitestgehend unverändert. Dazu gehören zwei Abschnitte auf der Bundesstraße 443 – die Zufahrt zum Campingplatz Birkensee und dem Abschnitt zwischen der Abfahrt Laatzen und der zur B 6 –, ferner die Erich-Panitz-Straße im Einmündungsbereich zur Robert-Koch-Straße sowie die B 6 zwischen Gleidingen und Rethen. In diesem Abschnitt, auf dem inzwischen die Section-Control-Anlage zur Tempoüberwachung aktiviert ist, häufen sich Wildunfälle. Ein Unfallschwerpunkt in Laatzen bleibt trotz diverser Maßnahmen zudem die Kreuzung der Hildesheimer Straße zur Kronsberg- und Eichstraße in Alt-Laatzen. Dort kam trotz diverser Maßnahmen erst am 5. August wieder ein Fußgänger ums Leben, der vor die Stadtbahn lief und starb. Neu erfasst als Unfallschwerpunkt, allerdings offiziell erst seit diesem Jahr, ist die Hildesheimer Straße auf Höhe des Orpheusweges, wo die Stadtbahnschienen die Fahrbahn kreuzen.

Kinder und Jugendliche: Die Zahl der bei Unfällen verletzten Kinder im Alter bis 15 Jahre hat sich 2020 verdoppelt. Wurden 2019 acht leichtverletzte Jungen und Mädchen gezählt, waren es im Berichtszeitraum der Unfallstatistik 15. Zudem gab es mit dem Fahrradunfall im Juli in Gleidingen ein schwer verletztes Kind. Insgesamt bewegt sich die Zahl der 19 Verkehrsunfälle mit Beteiligung der Risikogruppe Kinder auf dem Niveau der Vorjahre. Reine Schulwegunfälle wurden zwei gezählt, mit zwei leichtverletzten Kindern (Vorjahr jeweils eins).

Unfallfluchten: Die Zahl der Unfallfluchten bleibt in Laatzen auf einem anhaltend hohen Niveau. Mit 271 gehört fast jeder dritte (30 Prozent) aller 906 in Laatzen registrierten Unfälle im vergangenen Jahr in die Kategorie Unfallflucht, darunter viele Parkrempler auf den großen Parkplätzen wie am Leine-Center und bei Kaufland. So hoch wie die Dunkelziffer in dem Bereich ist, so niedrig bleibt die Aufklärungsquote. Zwar stieg letztere im Vergleich zum Vorjahren minimal an auf nun 36,16 Prozent. „Wir sind auf Zeugen angewiesen“, betonte KED-Leiter Stefan Schwarzbard. Ohne diese oder eine Videoüberwachung sei es fast unmöglich, die Verantwortlichen zu finden. Dabei drohten diesen im Falle einer Verurteilung empfindliche Strafen. Schon ab einer Schadenshöhe von 1500 Euro müssten Unfallflüchtige neben einer Geldstrafe mit dem Entzug des Führerscheins für ein Jahr rechnen, so Schwarzbard. In den allermeisten Fällen wie beim Rangieren auf dem Parkplatz bekämen die Verantwortlichen die Zusammenstöße auch mit. Statt eine Verurteilung zu riskieren, sollten Menschen Verantwortung übernehmen und den angerichteten Schaden regulieren. Versicherungen böten dafür auch sogenannte Rabattretter an, die einer befürchteten Zurückstufung entgegenwirken.

Deutlich mehr Alkoholfahrten

Alkohol und Drogen: Die Zahl der Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Fahrern ist 2020 stark gestiegen auf 16 (Vorjahr zehn). Das ist der höchste Wert seit Jahren. Für regelmäßige und flächendeckende Kontrollen fehlt es der Polizei zwar an Personal – besonders in Pandemiezeiten mit Kohortenregelung, bei denen Teams nicht gemischt werden durften, betonte Kommissariatsleiter Roland Einbrodt. Gleichwohl zogen die Laatzener Beamten 45 Menschen aus dem Verkehr, die zu viel Alkohol konsumiert hatten (Vorjahr 43). Weitere 27 Menschen (2019: 39) mussten sich wegen des unerlaubten Konsums von Medikamenten oder anderen Betäubungsmittel verantworten, wobei einer von ihnen auch in einen Unfall verwickelt war.

Darüber hinaus registrierte die Laatzener Polizei im Corona-Jahr 368 Tempoverstöße. Die Zahl sei zwar deutlich geringer als im Vorjahr mit 1529. Dies sei aber auch dem Umstand geschuldet, dass die Datenerfassung zwischenzeitlich umgestellt wurde. Diverse Kontrollen, die in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen oder gänzlich von externen Kräften in Laatzen durchgeführt wurden, tauchten in der hiesigen Polizeistatistik nicht auf.

Von Astrid Köhler