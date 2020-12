Rethen

Wo einst ein Acker war, bewegen derzeit Bagger Erdmassen und werden schon in einem Jahr eingelagerte Designmöbel und Wohnaccessoires für Onlinebestellungen aus dem gesamten Bundesgebiet verladen. Am Montagmittag setzte der Gründer und CEO des hannoverschen Online-Designmöbelhändlers Connox, Thilo Haas, gemeinsam mit Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne und dem Projektentwickler für den VGP Park Laatzen, Patrik Huhn, den symbolischen ersten Spatenstich für die 50.000 Quadratmeter große Logistikhalle.

Auf das neue Zentrallager greift Connox gemeinsam mit dem Münchner Onlinehändler Ambiente Direkt zu. Genutzt werden zunächst nur vier der neu entstehenden sechs Hallenanlagen für großformatige Möbel und Wohnaccessoires. Die Hallen C5 und C6 dienen als mögliche Erweiterungsfläche.

Die Branche der Onlinehändler hat in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet. Prognosen, die perspektivisch für drei Jahre geplant waren, hätten sich bereits innerhalb eines Jahres erfüllt, sagte Connox-CEO Thilo Haas: „Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger.“ Für das Unternehmen allerdings im positiven Sinne.

Connox setzt langfristig auf Laatzen als Standort

Zur Investitionssumme wollte sich der Entwickler des VGP Park Laatzen nicht äußern. Klar ist nur, dass sich VGP und Connox auf einen langfristigen Mietvertrag geeinigt haben. Das Unternehmen, das an seinem erst 2016 bezogenen Standort in Langenhagen bereits nach wenigen Jahren mit 9000 Quadratmetern Lagerfläche an seine Grenze stieß, wolle „mindestens zehn Jahre“ in Laatzen bleiben, heißt es.

Er wünsche Connox, dass sich der Erfolg fortsetze, sagte Bürgermeister Köhne. Zugleich hoffe er, gerade mit Blick auf die Pandemie und den unmittelbar bevorstehenden zweiten Lockdown, dass es gelinge, Online- und stationären Handel nebeneinander zu erhalten. „Die Zeit jetzt zeigt, was fehlt.“

Zu den Besonderheiten des neuen Logistiklagers in dem Gewerbegebiet nahe dem ADAC-Gelände gehört der in der Halle C2 auf einer Fläche von 3000 Quadratmeter geplante sogenannte Picktower für Accessoires und andere kleinteiligere Waren. Dort wie auch in dem gesamten Hallenkomplex realisiert Connox in Zusammenarbeit mit einem Start-up-Unternehmen zudem einen automatisierten Warenfluss. Dieser spart Laufwege und Zeit im sogenannten Pick-&-Pack-Verfahren.

Automatisierter Warentransport spart Laufwege

Im derzeitigen Lager in Langenhagen laufe ein Mitarbeiter bereits 15 Kilometer am Tag, so Haas. Ohne automatisierte Prozesse wären in Laatzen von der Entnahme am Regal bis zur gleichfalls mit einem Mitarbeiter besetzten Packstation täglich bis zu 60 Kilometer zurückzulegen: zu viel für einen Menschen. Weniger Mitarbeiter braucht das Unternehmen deshalb nicht. Im Gegenteil. Insgesamt rechnet der Connox-CEO am Standort Laatzen mit bis zu 300 neuen Arbeitsplätzen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 160 Mitarbeiter, davon 80 am Standort in Langenhagen. Verwaltung und Firmensitz bleiben laut Haas in Hannover am Aegi.

Die Konstruktion für die neuen, knapp 14 Meter hohen Logistikhallen in Laatzen soll bereits im Februar fertig sein. Die Übergabe der Hallen ist für August, die Inbetriebnahme für September geplant. Die Lager sollten rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft 2021 gefüllt werden, so Haas.

Neben Connox und dem Münchener Designmarkenhändler Ambiente Direkt nutzen künftig noch zwei weitere Mieter den auf einer 28 Hektar großen ehemaligen Ackerfläche errichteten VGP Park Laatzen. Größter Mieter dort ist mit 66.500 Quadratmetern der hannoversche Maschinenbauer Krauss-Maffei, der ab September 2022 seine Produktionsstätten samt Unternehmenssitz dorthin verlegt. Die dritte, östlich der Zufahrt gebaute Lagerhalle will VGP bis Mitte März fertig stellen und an den Lebensmittelhändler Edeka übergeben.

