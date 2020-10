Laatzen-Mitte

Sie fordern mehr Anerkennung, bessere Arbeitsbedingungen und ein entsprechendes Angebot der Arbeitgeber. Weil dies seit dem Frühjahr aussteht, sind am Donnerstag allein in Laatzen rund 400 Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst und den südlichen bis nordöstlichen Umlandkommunen von Sehnde bis Neustadt dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt und zur Kundgebung auf den dortigen Marktplatz gekommen. Wegen des Warnstreiks blieben mehrere Kindertagesstätten im Umland geschlossen, darunter auch die an der Rathausstraße sowie am Marktplatz mit ihrer Außenstelle Gutenbergstraße.

„Die Arbeit und Verantwortung wird immer mehr“, sagte Erzieherin Lisa-Marleen Paul aus Seelze. Längst gehe es nicht mehr nur darum, Kinder zu betreuen, sondern sie vielfältig und individuell zu fördern: sprachlich, sozial-emotional sowie psychisch. Und die Elternarbeit komme noch hinzu „Viele nehmen das alles als selbstverständlich“, kritisierte ihre Kollegin Stefanie Schmitz. Gemeinsam mit den Beschäftigten aus anderen Bereichen, darunter 115 Mitarbeiter des regionalen Abfallentsorgers Aha, forderten sie mehr Wertschätzung ein. „Wir kommen bei Regen, Wind, Hitze, Kälte und Corona“, betonte Aha-Personalrat Gabriel Jankuc.

Zur Galerie Rund 400 Beschäftigte aus Laatzen und anderen Umlandkommunen haben am Donnerstag auf dem Marktplatz mehr Anerkennung für ihre Arbeit und ein Angebot der kommunalen Arbeitgeber gefordert.

„ Deutschland ist ein reiches Land, aber das Geld sitzt nur locker bei Hilfen für die Wirtschaft“, rief Ludger Oldeweme, Verdi-Vertrauensmann der Stadt Laatzen, den Hunderten Demonstranten zu. Gewerkschaftssekretär Olaf Hartmann erinnerte daran, dass die Arbeitnehmervertreter wegen der Corona-Krise im Frühsommer angeboten hatten, die große Tarifrunde zu vertagen und sich auf moderate Angebote für eine kurze Laufzeit zu verständigen. Dies hätten die Arbeitgeber offenbar nicht gewollt – und eine Nullrunde lehne die Gewerkschaft strikt ab.

Hartmann ließ offen, ob vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Oktober erneut gestreikt wird. Außer in Laatzen demonstrierten am Donnerstag noch viele Hundert Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst in Hannovers Innenstadt sowie in Burgdorf.

