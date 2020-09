Laatzen

Auch in Laatzen wird am Mittwoch gestreikt. Wie andernorts hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes aufgerufen, die Arbeit für einen Tag niederzulegen. An dem geplanten Treffen in Grasdorf wollen sich neben Mitarbeitern des Regionsklinikums Agnes Karll auch Angestellte der Stadt Laatzen beteiligen. Erwartet werden bis zu 100 Teilnehmer. Wenige Wochen vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde wollen sie die Forderung nach höheren Löhnen bekräftigen und den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

„Es geht am Mittwoch erst mal nur um einen Warnstreik, damit die Arbeitgeber sich bewegen und überhaupt mal etwas anbieten“, erklärte der Verdi-Vertrauensobmann Ludger Oldeweme von der Stadt Laatzen. Auf die Forderung der Arbeitnehmervertretungen aus dem Frühjahr – 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 150 Euro – haben diese bisher nicht reagiert. Der Aufruf zur Arbeitsniederlegung richte sich grundsätzlich an alle Beschäftigten. Von den insgesamt 817 aktiven und beurlaubten Mitarbeitern der Stadt Laatzen sind aktuell nur 66 als Beamte vom Streikrecht ausgenommen.

Auch einige Laatzener Kindertagesstätten seien am Mittwoch von dem Streik betroffen, so Oldeweme. Welche genau, war am Montag nicht herauszufinden. Die Verwaltung werde im Falle eines Streikes bei den Kitas nachfragen, inwiefern die Betreuung gewährleistet werden könne, sagte Stadtsprecher Matthias Brinkmann – und bei Einschränkungen die Eltern informieren.

Krankenhauskantine wird zum Streiklokal

An dem ganztägigen Warnstreik beteiligen sich auch Beschäftigte aus dem Regionsklinikum Agnes Karll. Die Notdienstvereinbarung zur Absicherung der Patientenversorgung sei noch nicht ganz fertig, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Regina Wagner am Montag. Klar ist nur, dass der Aufruf für alle und den ganzen Tag über gelte. Sie rechne bei gutem Wetter mit 80 bis 100 Teilnehmern, so Wagner: jeweils etwa die Hälfte aus dem Klinikum und von der Stadt. Die Krankenhauskantine fungiert am Mittwoch als Streiklokal. Das meiste solle sich aber an der frischen Luft abspielen, mit Abstand und im Sinne der Corona-Schutzmaßnahmen.

Wegen der Pandemie gebe es aktuell keine großen Kundgebungen sondern kleine, dezentrale Aktionen, bei denen Abstände und alle weitere Schutzmaßnahmen eingehalten würden, betonte Verdi-Sprecher Matthias Büschking. „Wir haben Verantwortung gegenüber unseren Leuten und den Bürgern.“

Arbeitsniederlegungen in der gesamten Region

Landesweit wird seit Montag gestreikt. Für Dienstag sind unter anderem Arbeitsniederlegungen von Kitamitarbeitern in Burgdorf und Lehrte angekündigt. Außerdem sollen Busse und Bahnen der Üstra in den Depots bleiben.

Von Astrid Köhler