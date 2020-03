Versuchte Vergewaltigung in Hannover: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Hannover/Laatzen

Ermittlungserfolg für die Polizei Hannover: Die Beamten haben am Mittwoch einen 25-Jährigen festgenommen, der wegen versuchter Vergewaltigung gesucht wurde. Anfang der Woche hatten die Ermittler einen Zeugenaufruf samt Video veröffentlicht, der Mann soll sich demnach bereits im September 2019 an einer 15-Jährigen vergriffen haben.

„Hinweise aus der Bevölkerung führten auf die Spur des 25-Jährigen“, sagt Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Der Verdächtige wurde gegen 6.30 Uhr bei sich zu Hause an der Hildesheimer Straße in Laatzen widerstandslos festgenommen. Söfker: „Er wurde am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt.“ Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Zu den Vorwürfen machte der Verdächtige bisher keine Angaben, neben der versuchten Vergewaltigung wird ihm auch Körperverletzung vorgeworfen.

Versuchte Vergewaltigung im Kellerabgang

Der 25-Jährige steht im Verdacht, die Jugendliche am 15. September in einem Kellerabgang in Döhren vergewaltigt zu haben. „Nur durch erhebliche verbale und körperliche Gegenwehr konnte sich das Mädchen aus der Situation befreien und flüchten“, sagt Söfker. Unmittelbar vor der Tat wurde der Gesuchte von einer Überwachungskamera in einer Üstra-Stadtbahn gefilmt, diese Datei veröffentlichten die Ermittler am Montag – mit Erfolg.

Lesen Sie auch

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling