Alt-Laatzen

Biber fühlen sich in der Laatzener Leinemasch mit ihren Gewässern, ihrer Pflanzenwelt und ihrem besonderen Schutzstatus schon seit Längerem merklich wohl: Seit den ersten Sichtungen vor rund 16 Jahren haben sich die Tiere immer weiter ausgebreitet. Dabei sind die Nager allerdings nur selten zu Gesicht zu bekommen – schließlich verrichten sie ihre Holzfällerarbeiten und Mahlzeiten vorzugsweise nachts und in der Dämmerung.

Laatzens Jagdpächter Siegfried-Karl Guder sind jetzt besondere Aufnahmen eines der Tiere gelungen: Mit seiner Nachtsichtkamera, die er abseits der Wege in der Leinemasch aufgestellt hat, versucht sich der Grasdorfer eigentlich einen Überblick über die Wildschweinpopulation in der Leinemasch zu verschaffen. „Wir haben eine Zunahme an Wildschweinen“, sagt Guder. Am Fugenwinkel nahe dem Wiesendachhaus ist ihm dabei stattdessen zufällig ein Biber vor die Kamera gesprungen. „Da kommen dann solche Aufnahmen zustande“, sagt er.

Totholz bietet Futter und Baumaterial

Das Video zeigt, wie das Tier auf einem umgestürzten Baumstamm balanciert und sich an der Rinde schadlos hält. Die Bissspuren an dem Stamm zeigen, dass er oder andere Nager häufiger vorbeischauen – große Teile der Rinde und des Astwerks sind bereits abgenagt. Für Biber sind solche Bäume eine ideale Futterquelle, sie dienen zudem als Baumaterial für die eigenen Bauten.

„Der Biber ist sehr aktiv, vor allem im Bereich kurz vor der Ziegenbocksbrücke“, sagt Guder. Dort machten sich die Tiere schon seit einiger Zeit an zwei sehr alten, dicken Bäumen zu schaffen. „Wenn die zu Fall kämen, wären sie so groß, dass sie sogar auf das gegenüberliegende Ufer der Leine stürzen könnten.“ Wenn Guder dort vorbeikomme, sehe er häufig frische Späne um die Bäume herum liegen.

Von Johannes Dorndorf