Laatzen-Mitte/Alt-Laatzen

Nachdem die Stadt Laatzen alle öffentlichen Gedenkfeiern zum Volkstrauertag coronabedingt abgesagt hat, haben die Ortsbürgermeister am Sonntagmorgen im kleinen Kreis vor dem Rathaus der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Mit dem Zitat des ehemaligen Reichstagspräsidenten Paul Löbe „Leiden zu lindern, Wunden zu heilen, aber auch Tote zu ehren, Verlorene zu beklagen, bedeutet Abkehr von Hass, bedeutet Hinkehr zur Liebe, und unsere Welt hat die Liebe not“ leitete Pastorin Ilka Straeck die Gedenkfeier ein.

„Wir merken, dass Corona uns alle zwingt, aufeinander zuzugehen und zueinander zu stehen“, sagte die Pastorin. Corona und andere Krisen könnten nur gemeinsam bewältigt werden.

Stadt begeht Volkstrauertag auf neuen Wegen: Ortsbürgermeister bringen Kränze vom Rathaus in die Ortschaften.

Bürgermeister Jürgen Köhne dankte den Ortsvorstehern, dass sie dem Gedenken zum diesjährigen Volkstrauertag einen würdigen Rahmen geben. „Um die Ausbreitung des Coronavirus zu beschränken sind Gedenkfeiern im gewohnten Rahmen nicht zulässig und auch nicht angebracht.“ Dennoch sei es notwendig, zurückzublicken – insbesondere in bewegten Zeiten wie diesen. „Für alle nach dem Zweiten Weltkrieg geborenen ist es nicht vorstellbar, mit welcher Brutalität und Grausamkeit die Menschen dieser Zeit leben mussten. Umso wichtiger ist es, dass wir dieselben Fehler, die zu den Kriegen geführt haben, nicht wiederholen.“ Köhne forderte die Anwesenden – und mit ihnen auch alle anderen Bürger – dazu auf, entschlossen denjenigen entgegenzutreten, die versuchen aufzuwiegeln, zu spalten und unsere Gesellschaft zu destabilisieren. „Es darf keinen Raum geben für Hetze und Hass.“

Darüber hinaus forderte der Bürgermeister die Gesellschaft dazu auf, über die Form des Gedenkens nachzudenken. „Wir tun dies in unserer Stadt seit mehreren Jahren“, sagte Köhne mit Blick auf die Debatte um das Alt-Laatzener Ehrenmal.

Vor zwei Wochen hatte die Stadt hinter dem in der Diskussion stehenden Bauwerk zwei Tafeln aufstellen lassen, deren Texte in entsprechenden Arbeitsgruppen zusammen mit Schülern der Albert-Einstein-Schule erarbeitet worden sind. Die Tafeln sollen das Ehrenmal historisch einordnen, in Kürze soll auch an der Vorderseite eine entsprechende Informationstafel installiert werden.

Zwischen den beiden neuen Tafeln hinter dem Mahnmal legte Ortsbürgermeister Bernd Stuckenberg nach der gemeinsamen Gedenkfeier am Sonntag einen Kranz nieder. Auch die anderen Ortsbürgermeister legten Kränze an den Gedenksteinen in ihren Stadtteilen ab.

Von Daniel Junker