Laatzen - Vortrag in der Arche: So begann die Friedliche Revolution in Leipzig

Wie es zur Friedlichen Revolution und zum Mauerfall kam, erfuhren die Besucher des Gemeinde am Donnerstagabend aus erster Hand. Sebastian Führer, Sohn des damaligen Leipziger Nikolaikirchenpastors Christian Führer, berichtete über die Ereignisse.