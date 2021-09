Laatzen-Mitte

Die Juniorwahl ist sowohl Testlauf als auch Stimmungsbarometer. Bei welcher Partei würden Laatzener Schüler ihre Kreuze machen, wenn sie für die Bundestagswahl am 26. September wahlberechtigt wären? Am Erich-Kästner-Gymnasium sind in dieser Woche Hunderte Jugendliche der Jahrgänge acht bis 13 zum Urnengang aufgerufen. Zahlreiche von ihnen nutzten das freiwillige Angebot bereits.

„Ich finde die Juniorwahl sehr wichtig, damit wir Jugendlichen überhaupt eine Stimme haben“, sagt Bleona Kyzanivskj. Am 26. September darf die 17-Jährige noch nicht wählen gehen. Anders als am bei der Kommunalwahl sieht das Wahlrecht bei der Bundestagswahl einen Urnengang erst ab 18 Jahren vor. Vergangenen Sonntag war sie als Wahlhelferin eingesetzt. „Ich hatte zum Teil viel mehr Wissen als die älteren Leute“, sagt die Laatzenerin: „Deshalb finde ich ein Wahlrecht ab 16 Jahren schon sehr wichtig.“

Kim Höhl ist ähnlicher Meinung: „Es ist wichtig zu sehen, wie die allgemeine politische Stimmungslage an unserer Schule ist.“ Ohne Juniorwahl gäbe es keine Möglichkeit zu sehen, was andere aus ihrer Altersklasse denken. Die 17-Jährige plädiert ebenfalls für ein Wahlrecht ab 16. „Man weiß schon, wo seine Prioritäten liegen, auch wenn die eigene Meinung bei manchen vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägt ist.“ So dürfe sie erst bei der nächsten Bundestagswahl ihre Stimme abgeben. „Dann bin ich 21, und das finde ich etwas zu spät.“

„Junge Leute wollen Veränderungen erreichen“

Silje Wedemeier hält eine Stimmrecht ab 16 Jahren auch aufgrund des demografischen Wandels für unabdingbar: „Im Gegensatz zu vielen Älteren wollen junge Leute Veränderungen erreichen.“ Gerade die Bundestagswahl halte sie in Anbetracht des Klimawandels für sehr wichtig, betont die 18-Jährige: „Man sieht in Universitätsstädten, dass die Leute dort anders wählen, weil es dort mehr junge Leute gibt.“ Die Stimmen von Jugendlichen sollten daher mehr Gewicht bekommen.

Die Juniorwahl ist für Sarah Lidekat zudem ein gutes Instrument, um Jugendliche an die richtigen Wahlen heranzuführen. „Man kann sich gut herantasten, denn als Erstwähler ist man natürlich etwas verunsichert.“ Als sie bei der Kommunalwahl die vielen Wahlzettel als Aushang sah, habe sie kurz gezweifelt, ob sie das hinbekomme, gesteht die 18-Jährige. Bei näherer Betrachtung der Zettel in der Wahlkabine sei die Stimmabgabe dann aber kein Problem gewesen.

Bei der Juniorwahl am Erich-Kästner-Gymnasium konnten diese Woche alle Schüler ab Jahrgang acht wählen: freiwillig und im Sinne der pandemiebedingten Kontaktvermeidung vorrangig im Klassenverband. Die Elf- und Zwölftklässler gaben ihre Stimmen in einem eigens eingerichtet Wahlraum in der Containeranlage ab – auch dort mit Wahlkabine und Urne. Ausgezählt werden sollen die Stimmen der Juniorwahl am EKG am Donnerstagnachmittag.

Juniorwahlen an der AES ab 20. September

Wie sehr die Ergebnisse der Juniorwahl von offiziellen abweichen können, wurde zuletzt bei der Europawahlen 2019 deutlich. Am EKG wurden die Grünen mit 42,8 Prozent stärkste Kraft. Sie erhielten sogar mehr Stimmen als die nachfolgenden drei Parteien zusammen: SPD (19,1), CDU (7,6) und Linke (5,6). Auch die Wahlbeteiligung der Juniorwahl wich mit 97,2 Prozent deutlich von denen der offiziellen Wahl in Laatzen ab (61,2). Wahlsieger war seinerzeit die CDU (27 Prozent) vor SPD (23,7) und Grünen (21,1). Die AfD kam auf 10,1 Prozent, FDP auf 4,7 und Linken auf 3,8.

An den aktuellen Juniorwahlen für die Bundestagswahl ist auch die Albert-Einstein-Schule (AES) wieder beteiligt. Dort sind die Jugendlichen aber erst ab Montag, 20. September, zur dreitägigen Stimmabgabe aufgerufen.

Von Daniel Junker und Astrid Köhler