Laatzen-Mitte

Ein etwas mulmiges Gefühl hatte Dieter Mahnke schon. Vor drei Wochen verkaufte der 84-jährige Grasdorfer, der seinen wirklichen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sein defektes Auto. Danach wollte er das Fahrzeug so schnell wie möglich abmelden. Man kann schließlich nicht wissen, was der Käufer mit dem Auto anstellt.

Doch einen Termin beim Bürgerbüro im Rathaus zu bekommen, ist in diesen Tagen nicht leicht. Weil die Dienststelle derzeit telefonisch kaum erreichbar ist, füllte sein Sohn Martin Mahnke das Kontaktformular im Internet aus – und wartete. „Zehn Tage später hatte ich immer noch keine Antwort“, berichtet der 46-Jährige. Auch Nachfragen per Telefon blieben erfolglos, Mahnke kam einfach nicht durch. Erst nach dem erneuten Ausfüllen des Kontaktformulars reagierte die Stadt und vergab den ersehnten Termin.

Anzeige

So wie Mahnke ergeht es derzeit vielen Laatzenern: Mehrere Leser berichten davon, dass sie telefonisch nicht durchkämen, mehrere Tage auf die Onlineterminvergaben warten und inzwischen auch längere Wartezeiten bis zum eigentlichen Termin in Kauf nehmen müssten.

Stadt will Online-Terminvergabe einrichten

Das Thema beschäftigt inzwischen auch die Laatzener Ratspolitiker. So wollte die Ratsgruppe SPD/Grüne/Linke jetzt wissen, wie die Stadt Abhilfe schaffen will. Zumindest technisch ist Besserung in Sicht: Bürgermeister Jürgen Köhne kündigte an, eine Onlineterminvergabe einzurichten, wie sie bereits in anderen Kommunen praktiziert wird. „Einwohner können dann selbstständig einen Termin online über die Internetseite der Stadt buchen“, heißt es in der Antwort auf die Ratsanfrage, die am Montagabend im Stadtentwicklungsausschuss diskutiert werden soll. Auf der Seite bekämen Bürger dann freie Zeitfenster angezeigt und könnten den Termin selbst wählen. Bislang sind lediglich Anfragen per Telefon, per E-Mail oder per Internetkontaktformular möglich.

Die Stadt erhofft sich davon auch eine Entlastung der Mitarbeiter. „Arbeitszeit, die momentan auf die Beantwortung von Mails verwandt wird, kann dann wieder im Frontoffice-Bereich eingesetzt werden“, heißt es im Rathaus. Wann die Onlineterminvergabe genau startet, steht noch nicht fest. Laut Köhne soll dies aber noch in diesem Jahr geschehen.

Dass die Situation unbefriedigend ist, weiß auch Köhne. „Da sehen wir nicht gut aus“, sagt er, verweist aber auch darauf, dass andere Kommunen dieselben Probleme hätten. „Wir befinden uns da in schlechter Gesellschaft.“

Personal im Bürgerbüro wird aufgestockt

Langfristig will die Stadt auf eine Kombination aus Terminvereinbarung und freien Terminen mit der Vergabe von Wartemarken vor Ort setzen. Wer einen Termin hat, komme dann schnell an die Reihe – und Bürger mit eiligen Anliegen könnten kurzfristig kommen, müssten aber Wartezeiten in Kauf nehmen. „Diese Möglichkeit ist allerdings erst umsetzbar, wenn keine coronabedingten Einschränkungen und Abstandsvorschriften mehr gelten“, stellt die Stadtverwaltung klar.

Um den Bearbeitungsstau zu beheben, plant die Stadt zudem mehr Personal ein. In den vergangenen Wochen sei bereits eine Auszubildende für die Entgegennahme von Telefonaten zusätzlich eingesetzt worden. „Eine Aushilfskraft ausschließlich zur Beantwortung von Telefonanfragen und E-Mails wird gerade eingestellt“, teilt die Verwaltung mit. Auch wolle man in den nächsten Wochen zwei vakante Stellen neu besetzen, das Bewerbungsverfahren sei bereits abgeschlossen.

Bis dahin müssen sich Laatzens Bürger allerdings gedulden. Wegen der Überlastung des Bürgerbüros müssten sie derzeit bis zu fünf Werktage warten bis ein Termin vergeben wird, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Der nächste freie Termin sei – Stand Freitag – am 11. November.

Ab 9. November weniger Termine wegen Teil-Lockdown

Der anstehende Teil-Lockdown macht die Situation nicht leichter. Um die Zahl der Personen im Bürgerbüro und damit die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, werde die Kapazität des Bürgerbüros ab Montag, 9. November, auf drei zeitgleiche Termine reduziert, kündigte Brinkmann an. Zurzeit seien es vier bis fünf Termine.

Dass die Mahnkes sogar zwei Wochen auf eine Reaktion zur Terminanfrage warten mussten, hängt nach Angaben Brinkmanns vermutlich mit einer inzwischen behobenen Störung beim Onlineformular zusammen: Die erste Anfrage sei nicht eingegangen. Beim zweiten Versuch und einer Nachfrage dieser Zeitung erhielt Mahnke hingegen nach vier Tagen eine Zusage.

Termine gibt es im Bürgerbüro derzeit auf der Internetseite www.laatzen.de, per E-Mail an buergerbuero@laatzen.de oder per Telefon unter (0511) 82055555.

Von Johannes Dorndorf