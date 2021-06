Laatzen-Mitte/Alt-Laatzen

Zu zwei Einsätzen ist die Laatzener Feuerwehr am Donnerstagvormittag nahezu zeitgleich ausgerückt. Um 10.28 Uhr fuhren sechs Helfer zur sogenannten Wohnscheibe. In dem Hochhaus am Marktplatz 5 war über fünf Etagen Wasser durch eine Stromleitung gelaufen. Die Helfer öffneten die Tür einer Wohnung in der elften Etage.

Vor Ort stellten sie fest, dass ein Mieter den Wasserhahn in der Küche nicht abgestellt hatte. Da der Abfluss mit einem Stöpsel verschlossen war, lief das Wasser in einen Elektroschacht und von dort aus bis in die sechste Etage hinunter. „Die Einsatzkräfte haben den Wasserhahn abgestellt und den Stromversorger informiert“, teilt Feuerwehrsprecher Florian Paetz mit. Vorsorglich wurde im gesamten Gebäude der Strom abgestellt. Über die Schadenshöhe ist nichts bekannt.

Noch auf der Anfahrt zum ersten Einsatzort ging um 10.30 Uhr ein zweiter Notruf ein. Gemeldet wurde eine hilflose Person in einem Mehrfamilienhaus an der Wiesenstraße in Alt-Laatzen. „Der Mann war nicht auf der Arbeit erschienen, die Kollegen hatten sich Sorgen gemacht und die Polizei verständigt“, berichtet Paetz. Weil die Beamten nicht in die Wohnung kamen, alarmierten sie die Feuerwehrleute zur Türöffnung.

Der Bewohner wurde offenbar krankheitsbedingt stark unterzuckert aufgefunden. Die Helfer alarmierten den Notarzt. Der 55-Jährige kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Im Einsatz waren auch dort sechs Ehrenamtliche sowie Polizei und Notarzt. Nach einer halben Stunde konnten die Helfer wieder einrücken.

Von Daniel Junker