„Ich wollte schon als Schülerin Lehrerin werden“, sagt Bärbel Vujicic. Sie hat an dem Plan festgehalten: Die gebürtige Buxtehuderin ist bereits seit 41 Jahren im Schuldienst. Nach dem Studium in Hannover unterrichtete sie zunächst an der Hauptschule am Büssingweg in Hannover, später an der Grundschule Meterstraße, der heutigen Ottfried-Preußler-Schule, wo sie zuletzt als Konrektorin arbeitete. Im Sommer 2001 wechselte Vujicic dann als Schulleiterin nach Rethen. Dort begleitete sie unter anderem die Einführung der Verlässlichen Grundschule, den Umbau zur Ganztagsschule und die Planungen für den Erweiterungsbau.

Der Übergang in der Schulleitung soll nahtlos erfolgen. Vujicics Nachfolgerin Emine Haydar wird bereits am Montag ihren Dienst als neue Rektorin der Grundschule Rethen aufnehmen. Die 44-Jährige ist bislang als Koordinatorin im Zentrum für Sprachbildung und interkulturelle Bildung in Hildesheim tätig.