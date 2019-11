Schienenersatzverkehr in Laatzen: Wegen Gleisarbeiten auf Höhe des Ginsterweges fahren am Donnerstag, 14. November, sowie an zwei weiteren Wochentagen darauf ab 21 Uhr keine Stadtbahnen der Linie 2. Alternativ fahren Busse die Stopps zwischen den Haltestellen Eichstraße und Rethen an.