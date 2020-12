Wegen Steuerausfällen: Laatzen bekommt 3,4 Millionen Euro vom Land

Laatzen

Die Steuerausfälle im Zuge der Corona-Pandemie belasten die Laatzener Stadtkasse massiv. Im August hatte die Kommune die Ausfälle bei der Gewerbe- und Einkommensteuer auf 10 Millionen Euro geschätzt, davon entfielen 8 Millionen Euro auf die Gewerbesteuer. Einen Teil davon erhält die Stadt nun vom Land erstattet, teilt die SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann mit. Demnach könne Laatzen mit einem Zuschuss von 3,4 Millionen Euro zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle rechnen.

„Ich bin einfach nur froh, dass wir den Kommunen in dieser schwierigen Zeit unter die Arme greifen können“, sagte Lesemann am Donnerstag. Der niedersächsische Landtag hatte in einer Sondersitzung im Juli über ein entsprechendes Hilfsprogramm für die Kommunen in Höhe von 814 Millionen Euro entschieden. Jetzt gehe es über den niedersächsischen Finanzausgleich an die Umsetzung.

Die Kommunen erhielten demnach jeweils den Betrag, der dem Anteil des eigenen Gewerbesteuerminus im Verhältnis zur Gesamtsumme der Unterschreitungen aller Kommunen entspricht, erläutert die SPD-Politikerin. Das Geld solle kurzfristig fließen: „Die Auszahlung dieser Pauschalbeträge ist bereits für den 4. Dezember vorgesehen.“

