Die Corona-Pandemie und ihre Folgen sind das weltbeherrschende Thema. Gleichwohl werden Menschen, zumal Christen, dieses Jahr Weihnachten feiern – wenn auch unter besonderen Bedingungen in kleineren Gruppen mit Abstand, Maske und Instrumentalmusik. Die Gemeinden der evangelischen Kirchenregion Laatzen haben dafür ein vielfältiges Konzept unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften erarbeitet. Vom ersten Advent am Sonntag, 29. November, bis zu den Festtagen ist, vorbehaltlich möglicher Änderungen, Folgendes in den fünf Gemeinden geplant:

In Gleidingen sollte die Adventszeit am 1. Dezember mit einer Andacht im Pfarrgarten beginnen. Diese musste jedoch am Freitag abgesagt werden. Umso mehr freuen sich Pastorin Susanne Michaelsen und die Gemeinde auf die Adventsgottesdienste sonntags um 10 Uhr im Gemeindehaus und den Abendgottesdienst am Sonnabend, 12. Dezember, 18 Uhr an derselben Stelle.

Mit besonderer Spannung wird die Wiedereröffnung der St.-Gertruden-Kirche erwartet, die seit Mai wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist. Für den vierten Adventssonntag, 20. Dezember, sind dort zwei Gottesdienste geplant, um 15 und 16 Uhr. „Die Leute wollen sehen, wie die Kirche aussieht“, sagt Michaelsen. Heiligabend soll es sogar vier Gottesdienste geben, den ersten um 10 Uhr für Familien sowie drei Christvespern um 17, 18 und 22 Uhr. Anmeldungen sind im Gemeindebüro sowie auf www.gottesdienst-besuchen.de möglich.

Krippenspiel auf Treckeranhänger

Während andernorts die meisten Krippenspiele ausfallen, sind die Gleidinger noch optimistisch, die Weihnachtstradition an die frische Luft verlegen zu können. Der Plan: Eine kleine Gruppe Kinder fährt auf einem Anhänger, der von der Ortsbürgermeisterin und Treckerfahrerin Silke Rehmert gezogen wird, durchs Dorf und spielt an vier verschiedenen Stationen die Weihnachtsgeschichte – mit Abstand, Absperrungen und allen weiteren Maßnahmen. Geprobt werden soll ab Dezember, allerdings werden noch dringend Mitspieler gesucht. Interessierte können sich bei Sarina Blumenberg unter (0173) 7194840 melden.

Die Rethener Kirchengemeinde bietet zwar die an den Adventssonntagen üblichen Gottesdienste in der Kirche an, hat aber alle für den 24. Dezember geplanten abgesagt. Alternativ bereitet der Kirchenvorstand mit vielen freiwilligen Helfern für Heiligabend ein Lichtermeer und die Aktion Weihnachten in Tüten vor. Bei der aufwendigen Aktion werden bis zu 2500 von Hand geschriebene Weihnachtsgeschichten, selbst gemachte Sterne, Liederzettel und Kerzen verteilt. Zudem werden die Menschen aufgerufen, um 18 Uhr gemeinsam vor ihre Haustüren zu treten und – mit großem Abstand – zu singen.

Rethener lesen Weihnachtsgeschichte

Außerdem wird im Dezember ein Kurzfilm gedreht und für einen Onlinegottesdienst zusammengeschnitten, bei dem mehr und weniger bekannte Persönlichkeiten aus dem Ort und verschiedenen Altersgruppen die Weihnachtsgeschichte vorlesen. „Es gibt Szenen, die in der Kirche spielen, wir sind aber auch in den Wohnzimmern der Leute“, erzählt Pastor Jens Wening.

In der Rethener St.-Petri-Kirche wird es an Heiligabend keine Gottesdienste geben. Alternativ dazu bereitet der Kirchenvorstand mit vielen Helfern die Aktion Lichtermeer und Weihnachten in Tüten vor. Quelle: Wening

Der lebendige Adventskalender muss wie andernorts auch ausfallen, dafür ist die St.-Petri-Kirche in der Adventszeit verlässlich für Besucher geöffnet: dienstags und freitags jeweils von 17 bis 18 Uhr.

Regelmäßige Treffen will auch die Thomasgemeinde in Laatzen-Mitte ermöglichen. „Gerade in einer Zeit, in der alles ausfällt, brauchen wir Angebote, die Hoffnung geben und einander näherbringen“, sagt Pastorin Ilka Straeck. Unter dem Motto Adventszeit gibt es ab dem 30. November montags und freitags um 18 Uhr eine halbstündige Aktion im Gemeindezentrum Arche. Dann werden eine Geschichte vorgetragen und Musik gespielt. Interessierte versammeln sich dafür im Gemeindezentrum Arche um einen Adventskranz herum. Zudem sind mehrere Adventsgottesdienste für Angemeldete geplant, darunter der mit dem Popkantor am 13. Dezember um 11 Uhr.

Adventsfenster in der Arche

Wer den Gang in die Kirche scheut, für den haben sich die Ehrenamtliche Ute Hoffmann sowie die Pastorinnen der Thomasgemeinde die alternative Aktion Adventsfenster überlegt: mit Plätzchenrezepten, Bastelanleitungen und Geschichten für eine besinnlichen Zeit zu Hause. Dafür hängen an allen Adventssonntagen von Freitagmittag bis Sonntag, 12 Uhr, wettergeschützte DIN-A5-Briefumschläge an einer Wäscheleine vor der Kirche. Wer auch nicht vor die Kirche kommen will, der kann die vorbereiteten Materialien direkt über die Internetseite www.thomasgemeinde-laatzen.de beziehen.

Für Heiligabend plant die Gemeinde von 14 bis 17 Uhr fünf Kurzgottesdienste für maximal 50 Besucher. Diese beginnen vor der Kirche und enden mit einem gemeinsamen Gesang auf der Terrasse, um jeweils Zeit zum Lüften und die nachfolgenden Gruppen zu lassen. Der Zeitplan ist eng getaktet. „Das wird knackig“, sagt Straeck. Um 18 und 19.30 Uhr sind dann Christvespern vorgesehen, für die sich Teilnehmer ebenfalls im Gemeindebüro anmelden müssen.

Grasdorfer Pastor hält an Weihnachtstagen zehn Gottesdienste

Der Laatzener Pastor mit den mit Abstand meisten Gottesdiensten ist Burkhard Straeck von der St.-Marien-Gemeinde in Grasdorf. Vom 23. bis 25. Dezember wird er zehn Gottesdienste halten. Die Anmeldungen sind vom 1. bis 21. Dezember unter Angabe der Kontaktdaten bei den folgenden Kirchenvorständen möglich: Hans-Hermann Walten, Telefon (0511) 8236883, Gisela Noack, Telefon (0511) 823485, und Renate Paarmann,Telefon (0511) 823517. Der beachtlichen Zahl der Gottesdienste zum Trotz: „Wir erreichen bei Weitem nicht die Menschen, die sonst zu Weihnachten kommen“, betont Straeck. Angesichts der Hygienevorschriften sei es eine planerische Herausforderung, die Plätze zu besetzen. Wenn nur Familien mit jeweils fünf Personen kämen, fänden 45 Menschen in der Kirche Platz, bei Einzelanmeldungen sind nur 20 Besucher zulässig.

Die Adventszeit wird in Grasdorf mit dem Abendgottesdienst am Sonntag, 29. November, 18 Uhr, im Gemeindehaus eingeläutet. Eine Woche später gibt es an derselben Stelle aber bereits um 10 Uhr Hintergründiges zum Nikolaus und am 9. Dezember ab 18 Uhr die Veranstaltung „Leuchtender Advent“ auf dem Platz vor der Kirche mit einer Gruppe privater Bläser.

Kirchenmusik in Immanuel

Die Immanuelgemeinde in Alt-Laatzen bietet an allen vier Sonnabenden im Advent um 18 Uhr, beginnend am 28. November, kurze Abendandachten mit Orgelmusik und Texten in der großen Kirche an der Eichstraße an. Der Kirchenkreiskantor Zoltán Suhó-Wittenberg hat dafür Auftritte verschiedener Solisten organisiert.

Über diese Termine hinaus gibt es am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. Dezember, zwei Andachten, bei denen Solisten des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode Teile des Weihnachtsoratoriums in einer kleinen Besetzung vorgetragen. Anmeldungen zu den musikalischen Andachten sind jeweils bis sieben Tage im Voraus möglich im Gemeindebüros unter (0511) 8744640. Als weiteres Angebot in der Corona-Zeit öffnet die Immanuelgemeinde mittwochs von 16 von 17.30 Uhr die Kapelle fürs stille Gebet.

Heiligabend gibt es in Alt-Laatzen sechs Gottesdienste: zwei am Vormittag für Familien, zwei am Nachmittag auf dem Vorplatz sowie zwei Abendandachten um 16 und 18 Uhr. Wichtig: Anmeldungen dafür werden erst kurz vorher und nur persönlich entgegengenommen, vom 21. bis 23. Dezember zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros von 9 bis 12 sowie von 15 bis 18 Uhr.

Katholische Weihnachtsmesse und Krippenspiel per Livestream Die katholische Gemeinde von St. Oliver ist ebenfalls auf die Advents- und Weihnachtszeit unter Coronabedingungen vorbereitet. Für alle Adventssonntage gibt es ab 17.30 Uhr ein Angebot auf der Online-Videoplattform Zoom. Dieses ist als kleiner Ausgleich für den lebendigen Adventskalender gedacht, der in diesem Jahr ausfallen muss. Wer den Link mit der Einladung für die Zoomkonferenz erhalten will, muss vorher eine Email an lebendiger.adventskalender@oliveraktuell.de schicken. An drei Wochentagen in der Adventszeit – am Dienstag, 1. Dezember, sowie an den Donnerstagen, 10. und 17. Dezember – ist die mit Kerzenlicht illuminierte Kirche abends für unangemeldete Gäste geöffnet. Von 19 bis 21 Uhr gibt es dann Musik, kurze Texte und Gelegenheit zur Ruhe zu kommen. Heiligabend soll es Messfeiern für maximal 80 angemeldete Besucher geben, die durchgehend Mundschutz tragen: um 18, 21 und 23 Uhr. Der dritte wird als Livestream übertragen und kann über die Internetseite der Gemeinde (www.sankt-oliver-laatzen.de) verfolgt werden. Anmeldungen für die begrenzten Plätze in der Kirche sind bis spätestens 22. Dezember möglich unter Telefon (0511) 982900 oder per Email an patrica.thiele@bistum-hildesheim.net. Das ebenfalls für Heiligabend vorgesehene traditionelle Krippenspiel um 16 Uhr wird es zwar, anders als in den allermeisten christlichen Gemeinden, in der St.-Oliver-Kirche geben, jedoch ohne Besucher. „Der Andrang wäre einfach zu groß, um Abstandsregeln einzuhalten“, erklärt Gemeindereferentin Martina Teipel. Stattdessen wird das Krippenspiel als Livestream übertragen. An den beiden Weihnachtsfeiertagen ist die Kirche von 16 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet, die nach individuellen Zeitwünschen weihnachtliche Stimmung suchen und die Krippe anschauen wollen. Vom 2. bis 30. Dezember gibt es dort Musik, Texte und kleine Aktionen. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.

