Laatzen

Einfach hinsetzen und ein Getränk im Biergarten genießen, ohne einen aktuellen Corona-Schnelltest oder Impfpass vorlegen zu müssen. Seit Montag ist das wieder möglich, auch in dem über die Region Hannover bekannten Ausflugslokal Wiesendachhaus. Uwe Haberland, Rolf Bartling, Bernhard Vogel und Hermann Schier sind spontan 34 Kilometer dorthin geradelt, um im Freien, bei strahlendem Sonnenschein zu Mittag zu essen. „Es ist befreiend“, sagt Vogel und die übrigen Mitglieder seiner seit 1980 bestehenden Fahrradgruppe, stimmen glücklich zu.

Ebenso wie die vier Hildesheimer nutzen Dutzende weitere Gäste die Gelegenheit für einen teils spontanen Biergartenbesuch. Am Sonntag, als die Testpflicht noch galt und ein Schafzaun den Biergarten vom übrigen Außengelände absperrte, war das noch anders. Da hätten viele Menschen doch abgedreht, berichtet Wirtin Elke Bostelmann. Der Aufwand für ein Getränk war ihnen zu hoch.

Testpflicht in der Außengastronomie entfällt

Ab sofort entfällt die Testpflicht für noch nicht vollständig Geimpfte oder Genesene in der Außengastronomie. Selbst wenn Kontakte weiterhin nach zu verfolgen sein müssen, betrachten dies nahezu alle als große Erleichterung. Mehrere Laatzener Lokale, darunter das italienische Restaurant Lorenz, der Grieche Ionos, die Vereinsgaststätte Zur Leinemasch und das Gasthaus Haase, bewirten spätestens am Dienstag wieder draußen Gäste.

Sollte der Inzidenzwert in der Region fünf Werktage am Stück unter dem Schwellenwert 35 bleiben, könnten noch in dieser Woche auch die Testpflicht für Innenbereiche von Restaurants entfallen. Mindestens das Wiesendachhaus werde davon aber noch keinen Gebrauch machen, sagt Wirtin Bostelmann, denn die Abstandsregelung gilt weiterhin. Und bei sechs Tischen, von denen nur die Hälfte besetzt werden darf und direkt nebenan das Essen abgeholt wird, lohne sich dies noch nicht.

Von Astrid Köhler