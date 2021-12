Wird Laatzen 2022 böllerfrei? Diesmal gibt es nur eine kleine Tabu-Zone

Laatzen

Die Silvester-Böllerei wird in diesem Jahr in Laatzen deutlich sparsamer ausfallen als in der Zeit vor Corona: Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist bundesweit untersagt. Darüber hinaus hat die Region Hannover angekündigt, das Abbrennen von Feuerwerk an bestimmten Plätzen auszuschließen. Dafür wurden die Kommunen gebeten, Vorschläge zu machen.

Die Stadt Laatzen hat in diesem Zusammenhang nur eine Fläche benannt: die Grand-Quevilly-Passage unter der Erich-Panitz-Straße, die vom Leine-Center in Richtung Wehrbusch führt. Darin inbegriffen sind auch die Zugangsbereiche zur Passage, teils Stadtsprecherin Anke Weisbrich mit.

Darüber hinaus gelten die gesetzlichen Vorgaben. So ist laut Sprengstoffverordnung auch an Silvester das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern untersagt. Die bedeutet konkret, dass Raketen im Umkreis von 200 Metern um Fachwerk- und Krankenhäuser sowie Altenheimen tabu sind, teilt die Stadt Laatzen mit. Böller und andere mit der Hand zu werfende Feuerwerkskörper dürfen wegen der Brandgefahr im Umkreis von 30 Metern von Fachwerkhäusern und aus Lärmschutzgründen 200 Meter von Krankenhäusern und Altenheimen nicht gezündet werden. Insbesondere in den alten Ortskernen von Alt-Laatzen, Grasdorf, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse – meist im Bereich rund um die Kirchen – sind aufsteigende Raketen damit illegal.

Politik denkt über zentrale Veranstaltung nach

In der Laatzener Politik wird unterdessen darüber nachgedacht, die Böllerei auch langfristig zu reduzieren. So hatte die rot-grün-rote Mehrheitsgruppe im Laatzener Rat unlängst in einer schriftlichen Anfrage darauf hingewiesen, dass an Silvester in normalen Jahren nicht nur große Mengen Feinstaub und Abfall entstehen, sondern auch Menschen verletzt und Atemwege zusätzlich belastet werden, Tiere in Stress geraten und medizinisches Personal zusätzlich belastet werde. Städte wie Stuttgart hätten in den vergangenen Jahren alternativ saubere und ungefährliche Licht- und Lasershows veranstaltet. Die Mehrheitsgruppe wollte nun wissen, ob die Stadt beabsichtige, Verbotszonen auszuweiten, Kontrollen vorzunehmen oder künftig auf eine zentrale Veranstaltung zu setzen.

Die Stadtverwaltung sieht die Einrichtung weiterer Verbotszonen oder deren Ausweitung teils mit Skepsis. „Dafür liegen keine ausreichenden Gründe vor, die entsprechende Verbote rechtfertigen würden“, heißt es in einer schriftlichen Antwort auf die Anfrage der Politik. So habe es in den vergangenen Jahren keine größeren Menschenansammlungen gegeben, von denen „erhebliche Störungen oder Gefahren ausgingen, die eine solche Verbotszone rechtfertigen könnten“. Eine zentrale Veranstaltung mit einer Laser- und Drohnenshow würde „in keinem Verhältnis zu den etablierten Veranstaltungen in Laatzen stehen“. Präsentationen mit einer gewissen Größe und Qualität seien teuer, an Silvester stünde Laatzen zudem im Wettbewerb mit deutlich größeren Städten im Wettbewerb mit Dienstleistern.

Bürgermeister will Idee der böllerfreien Stadt aufgreifen

Gleichwohl stellte Bürgermeister Kai Eggert bei der jüngsten Ratssitzung in Aussicht, das Thema im nächsten Jahr weiter verfolgen zu wollen. „Wir werden die Anfrage auf jeden Fall aufnehmen, so dass wir als böllerfreie Stadt ohne Feuerwerk mit einem anderen Alternativprogramm aufwarten können“, sagte Eggert. Das Thema solle wegen des benötigen Budgets in die Haushaltsberatungen aufgenommen werden. „Insofern sehe ich positiv in die Zukunft, dass wir in Laatzen böllerfrei werden“, sagt der Bürgermeister. Dies würde auch dem Inhalt der Gruppenvereinbarung zwischen SPD, Grünen und Linken entsprechen, in der es heißt: „Zielführend wäre ein weitgehender Ersatz durch eine zentrale Veranstaltung.“

Von Johannes Dorndorf