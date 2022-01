Wo Laatzen wächst – und wo die Bevölkerung schrumpft

Laatzen

Laatzen wächst und wächst – an diesem seit Längerem anhaltendem Trend hat auch das vergangene Jahr nichts geändert. 2021 legte die Einwohnerzahl um 238 zu. Am Jahresende wohnten laut Melderegister 43.700 Menschen in Laatzen, das ist ein Plus von 0,5 Prozent.

Die Entwicklung in den Ortsteilen verläuft allerdings sehr unterschiedlich. Während insbesondere Gleidingen im Süden und Alt-Laatzen im Norden wegen der neuen Baugebiete deutlich Einwohner gewonnen haben, stagniert die Entwicklung in anderen Bereichen. Die wichtigsten Trends im Überblick:

Gleidingen wächst derzeit am schnellsten – vor allem wegen des Baugebiets am Erdbeerhof. Quelle: Johannes Dorndorf

Gleidingen wächst am schnellsten

Der derzeit prozentual am stärksten wachsende Stadtteil ist Gleidingen. Allein im vergangenen Jahr legte die Einwohnerzahl dort um 85 auf 4498 zu, das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent. Und der Trend dürfte sich fortsetzen: Nach der raschen Bebauung des Gebiets Am Erdbeerhof ist der nächste Bauabschnitt, der für den Lückenschluss nach Rethen sorgen soll, bereits beschlossen. Dass der Ortsteil die 4500-Einwohner-Marke knackt, ist nur noch eine Frage von Tagen oder Wochen.

Über 6000 Einwohner in Alt-Laatzen

Einen Aufschwung hat zuletzt auch Alt-Laatzen erlebt. Dank der Fertigstellung des Neubaugebiets am Alten Markt hat der Stadtteil bereits im Jahr 2020 die Zahl von 6000 Einwohnern überschritten. 81 kamen im vergangenen Jahr hinzu, so dass deren Gesamtzahl nun bei 6177 liegt.

Viele Zuzüge in Alt-Laatzen: Der Flebbehof am Alten Markt ist inzwischen fertig bebaut Quelle: Johannes Dorndorf

Laatzen-Mitte wächst und schrumpft zugleich

Ein sehr uneinheitliches Bild ergibt sich in Laatzen-Mitte. Laatzens mit Abstand größter Stadtteil erlebt zwar seit Jahren unterm Strich ein Wachstum, allerdings ist dieses sehr ungleich verteilt. Hintergrund: Laatzen-Mitte ist von den Meldedaten her in drei Bereiche unterteilt. Während die beiden älteren Siedlungsgebiete Laatzen-Mitte I und II in den vergangenen fünf Jahren in Summe 127 Einwohner verloren, erlebte der Bezirk Laatzen-Mitte III, der das Gebiet östlich der Erich-Panitz-Straße und südlich der Wülferoder Straße umfasst, einen Boom. Allein im vergangenen Jahr stieg die Einwohnerzahl um 70, seit Ende 2016 waren es sogar 393 Menschen zusätzlich – ein Plus von 8,4 Prozent. Kein Laatzener Stadtteil ist seit 2016 schneller gewachsen. Das liegt vor allem am Baugebiet neben der Rentenversicherung, wo Hunderte Wohnungen und Häuser entstanden sind. Insgesamt hat Laatzen-Mitte jetzt 17.042 Einwohner.

Einwohnerschwund in Rethen

Neben dem Siedlungsgebiet Laatzen-Mitte II ist Rethen der einzige Stadtteil, der 2021 bezogen auf die Einwohnerzahl geschrumpft ist. Zwar wurden einzelne Baulücken im Zentrum geschlossen, dies reichte jedoch offenbar nicht aus, um die Entwicklung umzukehren. Grund dürfte der bundesweite Trend sein, nach dem die Quadratmeterzahl pro Einwohner wächst: Immer mehr Menschen wohnen allein, Wohnungen werden teils zusammengelegt.

Der Fünf-Jahres-Vergleich

Mittelfristig sticht insbesondere Gleidingen bei der Bevölkerungsentwicklung heraus. Seit Ende 2016 hat der Stadtteil 4,3 Prozent zugelegt, gefolgt von Alt-Laatzen (3,5 Prozent), Ingeln-Oesselse (3,2 Prozent) und Laatzen-Mitte (1,6 Prozent). Rethen wuchs um gerade einmal 0,2 Prozent, in Grasdorf wohnen derzeit 3118 Menschen – exakt so viele wie vor fünf Jahren.

Der Regionsvergleich

Laatzen zählt schon seit Jahren zu den am stärksten wachsenden Regionskommunen. Zuletzt hat sich der Trend zwar etwas abgeschwächt, aber im Grundsatz ist dies so geblieben. Im Vergleich zu Ende 2016 gewann die Kommune bis Ende September 2021 – aktuellere Daten gibt es regionsweit nicht – 822 Bewohner, das ist nach Langenhagen der zweitgrößte Zuwachs unter den 20 Umlandkommunen. Gemessen an der jeweiligen Gesamtbevölkerung stieg die Einwohnerzahl um 1,9 Prozent, der sechshöchste Wert.

Laatzen wird weiblicher

Den aufgrund der höheren Lebenserwartung ohnehin üblichen Frauenüberschuss konnten die Laatzenerinnen in den vergangenen fünf Jahren weiter ausbauen. 22.395 Frauen leben derzeit in der Stadt, bei den Männern sind es 1090 weniger. Die weibliche Bevölkerung legte seit Ende 2016 um zwei Prozent zu, bei den Männern waren es nur 1,6 Prozent mehr.

Ausländerzuzug stoppt Bevölkerungsrückgang

Ohne den Zuzug von Ausländern würde Laatzen schrumpfen. Lebten 2016 noch 6445 Personen ohne deutschen Pass in der Stadt, waren es Ende vergangenen Jahres 7566, darunter 2299 EU-Bürger. In der gleichen Zeit ist die Zahl der Deutschen um 328 gesunken.

Auch in Laatzen-Mitte entstehen Wohnungen – so wie hier an der Senefelderstraße in Laatzen-Mitte Quelle: Johannes Dorndorf

Weitere Baugebiete in Aussicht

Die dynamische Entwicklung dürfte vorerst anhalten: Mit dem Erdbeerhof II in Gleidingen steht das nächste große Baugebiet in den Startlöchern. Die Stadtverwaltung rechnet dort mit 250 Wohneinheiten. Bereits fertig ist der neue Wohnkomplex an der Senefelderstraße in Laatzen-Mitte mit rund 60 Wohnungen, für die teils noch Mieter gesucht werden.

Einer weiteren Bebauung Laatzens sind langfristig Grenzen gesetzt: im Westen durch die Landschafts- und Naturschutzgebiete der Leinemasch, im Osten – mit Ausnahme von Ingeln-Oesselse – durch die Bundesstraße 6. Die letzten großen Freiflächen sind die Sehlwiese zwischen Rethen und Gleidingen, wo die Planungen zuletzt wegen der Hochwasserproblematik zum Stillstand gekommen sind, und das Heidfeld nordwestlich der B 443 zwischen Rethen und Laatzen-Mitte/Grasdorf. Die Stadtverwaltung äußert sich dazu nur vage: „Es gibt verschiedene potenzielle Flächen für eine Wohnbebauung“, heißt es im Rathaus. Und: „Sobald die bauliche Entwicklung sichergestellt werden kann, wird ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet und parallel der Planungsprozess begonnen.“

Parallel setzt die Stadt auf einen Generationenwechsel und den Neubezug frei werdender Bestandswohnungen. „Im Sanierungsgebiet in Laatzen-Mitte hat sich die Bewohnerdichte um mehr als ein Drittel erhöht, obwohl der Wohnungsbestand derselbe geblieben ist“, sagt Stadtsprecherein Anke Weisbrich. Dies hänge damit zusammen, dass dort junge Familien mit Kindern zugezogen seien.

Von Johannes Dorndorf