Laatzen

Die Henkel-Halle an der Karlsruher Straße zählt mit 18.500 Quadratmetern Grundfläche zu den größten Gebäuden Laatzens: Seit 1964 wird die Gewerbeimmobilie als Lager, Produktionsstätte und Verwaltungsgebäude genutzt. Eine wichtige Rolle spielte sie für die Expo 2000, später nutzten Edeka und die Leine-VHS die Räume. Nun sind Abriss und Neubau geplant.

Die Vorbereitungen für die Neubebauung sind bereits im Gange. Die Stadt Laatzen hat mit Beschluss vom Dezember begonnen, einen neuen Bebauungsplan für das Areal aufzustellen, das zwischen den Alt-Laatzener Bahnlinien und dem Park der Sinne liegt. „Die Henkelhalle soll abgerissen und die Fläche neu bebaut werden“, heißt es zur Begründung in der entsprechenden Ratsdrucksache. Die Nutzung soll der bisherigen ähneln: Angedacht seien die Bereiche City-Logistik und Gewerbe.

Von 2003 bis 2019 diente die Henkel-Halle als Domizil für das ZAQ der Leine-Volkshochschule. Quelle: Johannes Dorndorf

Der Eigentümer Aurelis, eine ehemalige Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, bestätigt die Pläne. „Wir sprechen über einen potenziellen Neubau“, sagt Christin Schulz, Niederlassungsleiterin für die Region Nord. Erste Gespräche mit der Stadt Laatzen wegen des Baurechts seien bereits geführt und erste Pläne vorgestellt worden. Die genaue spätere Nutzung hänge allerdings auch von den späteren Mietinteressenten ab. Vorstellbar seien Lagerfläche, Logistik, „vielleicht auch leichte Produktion“. Die Pläne orientierten sich dabei auch am Umfeld.

Halle soll 2022 abgerissen werden

Bis es soweit ist, wird die Halle zur Interims-Miete angeboten – vorerst bis 31. Mai 2022, wie es auch in der aktuell geschalteten Immobilienanzeige im Internet heißt. Danach seien Abriss und Neubau geplant, ergänzt Schulz. Denn die Nutzungsgenehmigung des Bestandsbaus sei begrenzt und eine Revitalisierung nur unwirtschaftlich gewesen. Wie groß die künftige Halle werden soll, stehe noch nicht fest. Der Projektentwickler Aurelis ist nach eigenen Angaben auf Bestandsimmobilien wie der in Laatzen spezialisiert. Das Unternehmen wurde zunächst als Abwicklungsgesellschaft für von der Bahn nicht mehr genutzte Liegenschaften gegründet. Inzwischen erwirbt die Firma auch andere Areale und entwickelt diese weiter. „Wir sind sehr interessiert an weiteren Ankäufen – auch in Laatzen“, sagt Schulz.

Der Schriftzug "McDonald Electric" verweist auf eine frühere Nutzung. In Laatzen wurden damals Staubsauger hergestellt. Quelle: Johannes Dorndorf

Mit dem Abriss endet eine wechselvolle Geschichte an dem Standort. Eigentümerin und Betreiberin der laut Aurelis 1964 errichteten Halle war zunächst die britische Firma Better Sound Reproduction ( BSR), erinnert sich Laatzens früherer Wirtschaftsförderer Frank Wucherpfennig. Hergestellt wurden dort seines Wissens Gehäuse für Schallplattenspieler und andere Elektroartikel. Später sei die Firma dann umbenannt worden.

Dieser neue Name dürfte „McDonald Electric“ gelautet haben – zumindest ist dieser noch als Gerüst einer früheren Neon-Reklame an der Halle zu erkennen. Im Internet findet sich noch eine Anleitung für einen Staubsauger, der um 1970 unter diesem Namen in Laatzen hergestellt worden sein soll.

Expo nutzt Halle für Bühnentechnik

Ihre heute geläufige Bezeichnung als „Henkel-Halle“ geht auf die späteren Eigentümer zurück. Denn zwischenzeitlich hatte die Henkel Industrie und Wohnungsbau GmbH die Immobilie erworben. Deren Plan, dort einen großflächigen Einzelhandel einzurichten, scheiterte jedoch am Widerstand der Stadt Laatzen, erinnert sich Wucherpfennig. Kurz vor der Expo 2000 in Hannover erwarb dann die Deutsche Messe AG das Areal. Dort wurde nicht nur das Akkreditierungsbüro für die Expo untergebracht, sondern auch das Lager für Verstärker, Bühnenaufbauten und Werkzeug, die für den Betrieb der Bühnen und freien Spielflächen auf dem Expo-Gelände unverzichtbar waren. Nach der Weltausstellung sollen dort Expo-Merchandising-Artikel verkauft worden sein.

Die Rampen und Tore auf der Rückseite der Logistikhalle wurde jahrelang von Edeka-Lkw angefahren. Quelle: Johannes Dorndorf

2001 diente der vordere Bereich des Gebäudekomplexes an der Karlsruher Straße als Schule: Weil in der Berthold-Otto-Schule in Lehrte eine Verseuchung mit PCB festgestellt wurde, verlegte die Sonderschule ihren Betrieb zwischenzeitlich nach Laatzen. 2003 folgte der Umbau der Räume in Jugendwerkstätten, die bis 2019 vom Zentrum für Arbeit und Qualifizierung (ZAQ) der Leine-Volkshochschule genutzt wurden. Die VHS richtete dort auch einen Möbelladen sowie eine Fahrradwerkstatt ein und bot unter anderem Sprachkurse an.

Der größere Teil des Komplexes, die Logistikhalle auf der Rückseite, diente parallel Edeka als Lager. 2015 kaufte Aurelis das Gesamtareal der Deutschen Messe AG ab. Nach dem Wegzug von Edeka nutzte MAN die Halle ab 2016 als Ersatzteillager, 2018 mietete der Laatzener Leuchtenhersteller Lunux Flächen an. Derzeit steht das gesamte Gebäude leer.

Von Johannes Dorndorf