Laatzen

Die Menschen werden immer älter, und auch die Zahl der Demenzerkrankten steigt kontinuierlich. In Deutschland sind es aktuell etwa 1,7 Millionen Menschen – und jährlich rund 300.000 Neuerkrankte. Die Stadt Laatzen wirbt für Offenheit in der Gesellschaft und bietet in der bevorstehenden Woche der Demenz drei kostenlose Vorträge im Stadthaus an.

Greifen Versicherungen noch, wenn ein Erkrankter Auto fährt und einen Unfall verursacht? Und was müssen Angehörige bezüglich ihrer Aufsichtspflicht und möglichen Schadensersatzansprüche wissen? Antworten gibt Benjamin Weishaupt von der VGH-Versicherungsagentur am Dienstag, 17. September, von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Mit „ Vorsorgevollmacht bei Demenz – Wie geht das? Was kann sie leisten“ ist der Vortrag am Mittwoch, 18. September, von 14.30 bis 16.30 Uhr, überschrieben. Annegret Burke, Leiterin eines Betreuungsvereins, und Ruth Temmen von der Region Hannover berichten und beantworten Fragen.

Um „ Pflegekräfte für zu Hause“ geht es am Donnerstag, 19. September, von 15 bis 17 Uhr. Der Laatzener Roman Antczak von der gleichnamigen Seniorenbetreuung informiert über Möglichkeiten und Grenzen der Vermittlung von Arbeitskräften generell aus dem Ausland, nicht nur aus Polen.

Zum Auftakt der Woche der Demenz gibt es am Montag, 16. September, noch einen Tanztee im Stadthaus. Die Plätze dort sind aber schon alle belegt.

Anmeldung für kostenlose Infoveranstaltungen im Stadthaus

Der Eintritt zu den Informationsveranstaltungen im Stadthaus, Marktplatz 2, ist frei. Anmeldungen werden dennoch unter Telefon (0511) 82055404 oder per E-Mail an gundula.walter@laatzen.de erbeten.

Von Astrid Köhler