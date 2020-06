In Laatzen hat die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) damit begonnen, ihre Flächen naturnäher zu gestalten. Während sich die Bewohner über Blumen vor ihrer Haustür freuen, soll das Projekt Tierleben retten.

WBG Laatzen legt Blumeninseln vor ihren Gebäuden an - so wie hier in der Stückenfeldstraße. Quelle: Johannes Dorndorf