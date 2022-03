Hannover

Im Konflikt um den Sicherheitsradius der Laatzener Firma CG Chemikalien zeichnet sich vielleicht eine Lösung ab. Mithilfe externer Gutachter meint die Stadt Hannover, einen Weg gefunden zu haben, wie der Radius nahezu halbiert werden könnte. Das würde den Bau einer geplanten Wohnanlage mit Kita und Büros im Nachbarstadtteil Hannover-Wülfel erheblich vereinfachen.

Acrolein und andere toxische Stoffe

Die Firma hat das Recht, mit akut toxischen Stoffen zu hantieren. Genannt wird meist das hochgiftige Acrolein. Würde die Chemie bei einem Unfall freigesetzt und verdampfen, wären Menschen im Umkreis von 850 Metern gefährdet.

Es klingt absurd: Auch wenn in dem Radius seit vielen Jahren Gaststätten, eine Schule, zahlreiche Wohnhäuser, eine Kirche und Teile des weltgrößten Messegeländes liegen, und auch wenn die Firma bisher noch nie mit dem Stoff laboriert hat: Für Neubauten gelten in dem benannten Umkreis strikte Auflagen. Das ist die Konsequenz von EU-Gesetzen nach den schweren Giftgasunfällen im italienische Seveso 1976, die seit 2015 mit der deutschen Richtlinie zu Störfallbetrieben umgesetzt werden. Allein in Hannover gibt es 13 Störfallbetriebe.

Wohnpark Brabrink: Investor wartet auf Baurecht

Auf einem ehemaligen Grabeland an der Hildesheimer Straße nahe der Haltestelle Am Babrinke will Investor Dimitri Lambrecht ein Neubauquartier mit 165 Wohnungen, Kita und Büros errichten, doch die Firma pocht auf ihr angestammtes Recht. Gut und böse sind hier aber nicht schlicht verteilt: Die Firma spendet regelmäßig für die Laatzener Feuerwehr, und zu Beginn der Corona-Krise hat sie wöchentlich 40.000 Liter Desinfektionsmittel produziert und verschenkt.

Hannovers Stadtplanung hofft jetzt, den Schlüssel für eine Lösung gefunden zu haben. Sie hat externe Fachgutachter beauftragt, zu berechnen, in welchem Verhältnis die Acrolein-Gefährdung sinkt, wenn sich die Verpackungsgrößen ändern. Bisher werde von 200-Liter-Gebinden ausgegangen, berichtete der hannoversche Sonderplaner Hans-Heiner Schlesier am Mittwoch im Bauausschuss des Rates. „Solche Größen sind bei derartig gefährlichen Stoffen aber unüblich“, sagte Schlesier.

Sind Chemiefässer mit 60 Litern die Lösung?

Das Ergebnis des Gutachten: Wenn der Betrieb nur mit 60-Liter-Fässern hantiere, sinke die Gefahr so stark, dass der Sicherheitsradius nur 450 Meter betrage. Der Wohnpark Brabrink könne gebaut werden, sagt Schlesier. Kommende Woche sei ein Gespräch mit dem Unternehmen geplant. Die Stadt sieht einen Trumpf in ihrer Hand: „Die Störfallverordnung verpflichtet die Betreiber zu sorgsamem Umgang. Wir erwarten, dass das Unternehmen sich verantwortungsvoll zeigt.“

Die Ratspolitiker hatten etliche Fragen, etwa zur Vorbereitung der Feuerwehren auf Ernstfälle (zuständig ist Laatzen), zu Abläufen bei Störfällen (Anwohner müssen die Fenster schließen) und auch ganz folgerichtig dazu, was denn passiere, wenn künftig drei 60-Liter-Fässer gleichzeitig einen Schaden bekämen, wie Joachim Albrecht (CDU) nachhakte. Schlesier räumte zumindest diese Zweifel aus.

Standardisierte Störfallszenarien

Der Gesetzgeber gehe davon aus, dass jede Firma und erst recht jeder Störfallbetrieb zuverlässig arbeite und Schäden verhindere. Die Störfallszenarien sähen vor, dass dann trotzdem etwas schiefgehe und dabei der schlimmste Fall eintrete: „Ein Fass ist schadhaft und läuft komplett aus, das ist die Vorgabe für die Gutachter. Man könnte auch berechnen, was wäre, wenn drei Fässer jeweils zu einem Drittel ausliefen – aber das Ergebnis wäre ja das gleiche.“ Gutachter müssten standardisierte Verfahren anwenden, sonst seien Ergebnisse nicht vergleichbar.

Ende März soll der Rat sich mit dem Bebauungsplan befassen, anschließend soll er öffentlich ausgelegt werden. Der Investor hofft, endlich Baurechte zu bekommen.

